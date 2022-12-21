أقساط التأمين التجاري والتكافلي تنمو بنسبة 12.4% خلال 9 شهور

زاد حجم الأقساط المحصَّلة للتأمين التجاري والتكافلي، منذ بداية يناير إلى آخِر سبتمبر 2022، ما ناهز 42.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 12.4% عن الفترة نفسها لـ2021 الذي وصلت قيمة التحصيل به إلى ما لامس 37.6 مليار جنيه.

وكشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الحالي، أن قيمة الأقساط المحصَّلة للتأمين التجاري، في الشهور الـ9 الأولى للعام الحالي، 35.7 مليار جنيه، وبلغت الأقساط لنفس المدة من العام السابق 34.2 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة نمو بلغت 4.5%.

بينما نَمَت قيم الأقساط المحصَّلة للتأمين التكافلي، في الـ9 شهور الأولى من 2022، لتصل نسبة تحسنها إلى 93.2%، حيث زادت من 6.5 مليار جنيه، بينما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي 3.4 مليار جنيه تقريبًا.

وبلغت قيم التعويضات المسدَّدة من قِبل الشركات العاملة بالقطاع للتأمين التجاري، في الـ9 شهور الأولى من 2022، ما ناهز 17.8 مليار جنيه، بينما قلّت عنها في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 18.8%، حيث وصلت القيمة إلى 14.9 مليار جنيه تقريبًا.

بينما ارتفعت قيم التعويضات التي سدَّدتها الشركات للتأمين التكافلي، في الشهور الـ9 الأولى من 2022، لتصل بنسبتها إلى 12%، حيث زادت مما يقرب من 1.8 مليار جنيه للفترة نفسها من العام الماضي إلى ما لامس 2 مليار جنيه تقريبًا، للفترة من السنة الحالية.

وزادت قيم التعويضات المسدَّدة من قِبل شركات التأمين التجاري والتكافلي، في الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي، ما ناهز 19.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع وصلت إلى ما جاوز 18.1% عن الفترة المقابلة للسنة الماضية التي وصلت قيم التسديد بها إلى ما 16.7 مليار جنيه تقريبًا.