أقساط التأمين التجاري تلامس الـ3.6 مليار جنيه في يوليو 2022

بلغت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري لشهر يوليو 2022 ما يقارب 3.6 مليار جنيه، بنمو ضئيل عن 2021 لنفس الشهر لم يتعدَ 1%، حيث لم تتجاوز القيمة 3.5 مليار.

بينما وصلت أقساط التأمين التكافلي المحصلة في يوليو من العام الجاري إلى 526 مليون جنيه، في حين أن القيمة المحصلة لذات الشهر من العام الماضي لم تتجاوز 318 مليون، بنسبة نمو إيجابية بلغت نسبتها 65,7%.

نمو 6.3% للتأمين التجاري والتكافلي في يوليو 2022 عن مثيله في 2021

ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة عن التأمين بنوعيه التجاري والتكافلي في يوليو لـ2022 عن العام الماضي في نفس الشهر بنسبة 6.3%، حيث جاوز في السنة الجارية 4.1 مليار جنيه، بينما في 2021 لم يتعدَ 3.8 مليار.

أما قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري في يوليو 2022، فقد ارتفعت عن العام الماضي لنفس الشهر بنسبة 32%، حيث بلغت في 2021 ما زاد عن 1,4 مليار، بينما وصلت في 2022 إلى ما ناهز 1.9 مليار.

ارتفاع 31.1% لتعويضات التأمين التجاري والتكافلي في يوليو 2022 عن مثيله في 2021

في حين أنه قد تخطت التعويضات المسددة للتأمين التكافلي ليوليو من العام الحالي 217 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 23,4% عن ذات الشهر للسنة الماضية التي لم تتجاوز القيمة به 176 مليون.

وقد ارتفعت قيم تعويضات التأمين بنوعيه التجاري والتكافلي في يوليو من 2022 عما كانت عليه في نفس الشهر من 2021 بنسبة 31.1%، بواقع جاوز 2.1 مليار جنيه للعام الحالي، بينما لم يتعدَ 1.6 مليار في السنة الماضية.