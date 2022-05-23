أقساط التأمين التجارى ترتفع إلى 10.1 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2021 (جراف)

ارتفعت أقساط التأمين التجارى خلال الربع الأخير من عام 2021 إلى 10.1 مليار جنيه مقابل 8.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 وبنسبة نمو 16.2%، وكشف تقرير الربع الرابع عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أقساط التأمين التكافلى إلى 1.4 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 وبنسبة نمو 5.8%.

تعويضات التأمين التجارى تلامس 5.2 مليار جنيه خلال 3 شهور

وارتفع إجمالى أقساط قطاع التأمين بشقيه التجارى والتكافلى إلى 11.4 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل 9.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 وبنسبة نمو 14.9%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم أقساط التأمين التجارى خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل نفس الفترة من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

الجراف التالى يبين تطور حجم أقساط التأمين التكافلى خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل نفس الفترة من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه):

وسددت شركات التأمين التجارية 5.2 مليار جنيه تعويضات خلال الربع الرابع من العام الماضى 2021 مقارنة بـ 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 وبنسبة ارتفاع 24.3%، كما ارتفعت التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين التكافلية إلى 655.9 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل 521.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 وبنسبة ارتفاع 25.9%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم أقساط قطاع التأمين خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل نفس الفترة من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه):

وسدد قطاع التأمين 5.8 مليار جنيه تعويضات خلال الربع الرابع من العام الماضى 2021 مقابل 4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 وبنسبة ارتفاع 24.4%.

الجراف التالى يبين تطور حجم تعويضات التأمين التجارى خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل نفس الفترة من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه):

عن التأمين التكافلى

شركة التأمين التكافلى هى الشركة المرخصة للمارسة أعمال التأمين التكافلى والتى تلتتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها فى جميع معاملاتها، بما فى ذلك أنشطتها التأمينية والاستثمارية،والتأمين التكافلى هو تنظيم تعاقدى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون «المشتركين» يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة.

الجراف التالى يوضح تطور حجم تعويضات التأمين التكافلى خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل نفس الفترة من عام 2020 (المبلغ بالمليون جنيه):

الجراف التالى يبين تطور حجم تعويضات قطاع التأمين خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل نفس الفترة من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه):

يقوم نظام التكافل على تلافى آثار الأخطار التى يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطاروذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشتراك، وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلية واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق فى مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلا أوحصة معلومة باعتبارها مضاربا وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةومبادئها.

الجراف التالى يوضح تطور مؤشرات قطاع التأمين خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل نفس الفترة من عام 2020 (النسبة مئوية):