أقساط التأمين البحرى تتراجع لـ 27 مليار دولار في عام

الشاذلى جمعة :تراجعت أقساط التأمين البحري –بنوعيه أجسام السفن والبضائع-علي مستوي العالم لتصل الي 27.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2016 ، بإنخفاض نسبته 9% مقارنة بالعام السابق.قال محمد حسن مدير عام التأمين البحرى (بضائع) بشركة "قناة السويس للتأمين" و عضو لجنة تقليل الخسائر بالاتحاد الدو

الشاذلى جمعة :

تراجعت أقساط التأمين البحري –بنوعيه أجسام السفن والبضائع-علي مستوي العالم لتصل الي 27.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2016 ، بإنخفاض نسبته 9% مقارنة بالعام السابق.

قال محمد حسن مدير عام التأمين البحرى (بضائع) بشركة “قناة السويس للتأمين” و عضو لجنة تقليل الخسائر بالاتحاد الدولى للتأمين البحرى أن ان حصيلة الاقساط العالمية تم الاعلان عنها خلال المؤتمر الذي عقده الاتحاد في طوكيو سبتمبر الماضي.

واشار الي أقساط التأمين البحري بضائع تراجعت الي 15 مليار دولار بانخفاض نسبته 6% خلال عامي المقارنة، لافتا الي ان سبب التراجع مرتبط ببعض العوامل منها التغييرات التي شهدتها اسعار الصرف عالميا.

أضاف أن الأسواق الأوربية استحوذت على 42% من اقساط التأمين البحرى بضائع، تلتها منطقة آسيا و المحيط الهادى بنسبة 30% ثم منطقة أمريكا اللاتينية بحصة 12% ثم منطقة الشرق الأوسط بنسبة 7% و أمريكا الشمالية بنسبة 5% و أخيرا أفريقيا بحصة 4% .

وأشار إلى أن حجم أقساط التأمين البحرى أجسام السفن تراجعت بنسبة 10% العام الماضي مقارنة بالسابق لتصل الي 7 مليارات دولار، و استحوذت الأسواق الأوربية على 48.1% من تلك الأقساط تلتها منطقة آسيا و المحيط الهادى بحصة 39.6% ثم امريكا اللاتينية بحصة 5.2% و الشمالية 4.5% و استحوذت منطقة الشرق الأوسط على حصة 1.6% ثم افريقيا 1% .

في سياق متصل أكد حسن ان المؤتمر ناقش خطر القرصنة الالكترونية على التأمين البحرى و نشاط النقل البحرى، مشيرا إلى أنه من الأفضل تغطية خطر القرصنة الالكترونية فى التأمين البحرى من خلال وثيقة مستقلة .

و أكد أن التأمينات العامة سبقت التأمين البحرى فى تغطية مخاطر القرصنة الالكترونية لافتا إلى أن المنظمة البحرية الدولية “IMO” وضعت قواعد لتحليل و تعريف مخاطر القرصنة الالكترونية و السبل التى لابد من اتخاذها لمواجهة ذلك الخطر سواء من ملاك السفن أو الموانىء و تهدف تلك القواعد إلى منع و تقليل حدوث مثل هذا النوع من الأخطار .