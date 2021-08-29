أقساط التأمين الإجبارى ترتفع إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى

حققت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات %45 نموا فى أقساطها المصدرة خلال العام المالى 2020/ 2021 لتبلغ 1.2 مليار جنيه مقابل 846.9 مليون جنيه خلال العام المالى 2019/ 2020.

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة أن عدد الحوادث ارتفع إلى 2330 حادثا خلال العام المالى 2020/ 2021 مقارنة مع 150 حادثا خلال العام المالى 2019/ 2020، كما ارتفع عدد الوفيات بتلك الحوادث إلى 2549 متوفى مقابل 146.

وقال لبيب إن العام المالى الماضى 2020 / 2021 شهد ارتفاع عدد الإصابات بحوادث المركبات إلى 887 مصابا مقابل 48 مصابا خلال العام المالى 2019/ 2020، مشيرا إلى أن حجم التلفيات المادية فى حوادث المركبات بلغ 37 حالة تلفيات مادية، وذلك وفقا لإحصائيات المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

وأضاف المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات أن عمليات إصدار وثائق التأمين الإجبارى فى وحدات المرور بطريقة إلكترونية ساهم فى تسهيل وتسريع عملية الإصدار ومدتها، لافتا إلى أنه تم توحيد أسس التسعير والتقييم لقسط الوثيقة، خاصة بالنسبة لسيارات النقل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن النظام التكنولوجى الخاص بالمجمعة متطور جدا ويمكن من خلاله الحصول على أى تحليلات تفيد شركات التأمين من خلال تحليلات تتعلق بأعداد الوثائق المصدرة وكذلك أعداد السيارات المؤمن عليها، وموديلات السيارات وأماكن إصدار الوثائق الخاصة بها.

وأشار إلى أن تأسيس المجمعة أدى إلى توحيد جهة صرف تعويضات التأمين الإجبارى، بدلا من توجه المتضررين إلى العديد من الشركات لتقديم طلب أو شهادة بيانات أو غيرها، إذ أصبحت هناك جهة واحدة يستطيع العميل أو المتضرر أو المحامى الخاص به التعامل معه فى إنهاء إجراءات الحصول على التعويض، عبر إجراءات صرف تعويضات موحدة وسهلة وبسيطة.