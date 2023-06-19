أقر 9 مشروعات بقوانين و17 طلب مناقشة عامة.. حصاد مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثالث

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ عن حصاد المجلس، خلال دور الانعقاد الثالث، والتي تضمنت الموافقة على 9 مشروعات قوانين، و17 طلب مناقشة عامة من استيضاح سياسة الحكومة لتغير المناخ، واستيضاح سياسة الحكومة فى التحول الرقمي، واستيضاح سياسة الحكومة فى تحسين الوضع السياحي .

كما كشفت الأمانة العامة عن مشاركة 21 وزيرًا فى الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية بالمجلس، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.

773 اجتماعًا استغرقت 920 ساعة و53 دقيقة.. حصاد لجان «الشيوخ» خلال دور الانعقاد الثالث

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، فى نهاية دور الانعقاد الثالث للمجلس، أن اللجان النوعية بالمجلس عقدت 773 اجتماعًا استغرقت 920 ساعة و53 دقيقة.

وأشار مجلس الشيوخ إلى أن اجتماعات اللجان النوعية جاءت بمعدل 49 اجتماعًا للجنة التشريعية ولجنة المالية والاستثمار 69 اجتماعًا، والأفريقية 67، والأمن القومي 61 اجتماعًا، والمشروعات الصغيرة 57، والطاقة والبيئة 59، والنقل 85، والتعليم 53 اجتماعًا، والشباب والرياضة 56، والصحة 82، والزراعة 74 اجتماعًا، والسياحة والآثار 53 اجتماعًا، والشئون الدينية 50 اجتماعًا.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، قد قال إن مجلس الشيوخ قام بدوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، وأدى النواب بمختلف انتمائاتهم دورهم بالشكل الذي جعلهم أهل للثقة التى وضعها فيهم الشعب، معلنًا موافقة النواب على فض دور الانعقاد الثالث.

وأكد عبد الرزاق أن مجلس الشيوخ وضع على عاتقه بجدارة ترسيخ مكتسبات مهمة فى طريق العمل البرلمانى، وكان النواب بمختلف انتمائاتهم على قدر المسئولية لطبيعة المرحلة ومستجدّات الواقع والتى تحتم علينا دعم الإستيراتيجية الوطنية المستدامة للحفاظ على ثوابت الدولة.

وأضاف: “لقد شهد المجلس نشاطًا دءوبًا، خلال الجلسات العامة واللجان النوعية، وأنجز كل مشروعات القوانين التى عُرضت عليه، وقام بدوره الرقابي على أكمل وجه فى إطار ما كفله له الدستور، وأثبتت التجربة قيام المجلس بالدور الرقابي، واقترح العديد من الدراسات والتوصيات التى أرسلها لرئيس الجمهورية، وأوصى رئيس الجمهورية بتنفيذها”.