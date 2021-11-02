طاقة

أقرها البرلمان.. النسخة الكاملة لاتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط (مستند)

خلال الجلسة العامة اليوم
ياسمين فواز 2:36 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 2:36 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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صدق البرلمان برئاسة حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/202.


ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدي) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، ويهدف إلي تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعالة وتنافسية إقليمية لغاز شرق المتوسط.

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ووفقا للاتفاقية التي وافق عليها البرلمان، يكون مقر المنتدي بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات “إيكم” وتكون لدي المنتدي الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.

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وفيما يلي النسخة الكاملة من الاتفاقية التي اقرها البرلمان :

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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