أقامته أوكرانيا لتعطيش “القرم”.. روسيا تدمر سد “خيرسون”

منع تدفق المياه العذبة من نهر الدنيبر إلى شمال شبه الجزيرة

دمرت القوات الروسية سدا خرسانيا أقيم في منطقة خيرسون الأوكرانية عام 2014 لمنع المياه عن شبه جزيرة القرم.

ومنعت أوكرانيا إمدادات المياه العذبة عن القرم بإقامة سد على قناة تزود المنطقة بنحو 85% من احتياجاتها قبل أن تضمها موسكو عام 2014.

وكانت المياه تتدفق من نهر الدنيبر إلى شمال شبه جزيرة القرم.

وفي 2017، قالت إدارة ضواحي خيرسون الأوكرانية، أن تكلفة مشروع بناء السد تصل إلى 35 مليون هريفنا (حوالي 1.3 مليون دولار).

وأوضح ممثلو الحكومات المحلية آنذاك أن سبب بناء هذا السد هو الحاجة لوقف إمدادات المياه من المناطق الزراعية في جنوب منطقة خيرسون الأوكرانية.

ولتجاوز تلك المشكلة، دعمت وزارة الموارد الطبيعية الروسية في شبه جزيرة القرم، السكان بإطلاقها مشروعا لاستخدام المياه الجوفية وتنظيم إمدادات المياه لسكان شبه الجزيرة، كما أنهت بناء ثلاثة مخازن للمياه في سبتمبر 2016.

كما حفرت 36 بئرا، لتوفر بذلك 195 ألف متر مكعب من المياه يوميا.