أفيهات مسلسلات رمضان حديث السوشيال ميديا.. ملوك الجدعنة واللي مالوش كبير الأبرز

خيرية البشلاوي: تسهم في انتشار المسلسلات لكنها لا تنمي وعي المتفرج والمجتمع

“على الله حكايتك يا ست” و”هدي دنيتك” و”الطموح حلو” أفيهات كثيرة أصبحت تردد على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها بعض أبطال مسلسلات شهر رمضان الكريم وانتشرت بسرعة بين الناس وأصبحت حديثهم، منها أفيهات للفنان أحمد العوضي بشخصية الخديوي التي يقدمها في مسلسل اللي مالوش كبير.

وأفيهات أخرى يطلقها الفنان عمرو سعد في مسلسل ملوك الجدعنة الذي يقوم ببطولته مع الفنان مصطفى شعبان في شهر رمضان.

خيرية البشلاوي: تسهم في انتشار المسلسلات لكنها لا تنمي وعي المتفرج والمجتمع

أوضحت الناقدة خيرية البشلاوي أنه في صناعة الدراما المصرية توجد بعض اللوازم مثل الأفيهات وخلقها نجوم كبار مثل محمود عبد العزيز وعادل أمام وغيرهم منذ الماضي، مشيرة إلى أن كل المسلسلات والأعمال التي تتواجد بها أفيهات أضحكت المشاهدين لكن تركت أثرًا سلبيًّا كبيرًا.

ونوهت بأنه بسبب هذه الأفيهات يتم عرض مسرحية مدرسة المشاغبين للجمهور في الوقت الذي نريد إضحاكه فيه رغم أنه عمل مسرحي قدم صورة سيئة للمدرس في المجتمع المصري.

وتابعت قائلة إن هذه الأفيهات تسهم في تحقيق انتشار كبير للمسلسلات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم تداولها بين الكثيرين ويستعين بها صناع الدراما لجذب المتفرجين.

واستطردت أنها تعتبر نجاحًا للمسلسلات، لكن لايصح ان يعتمد عليها المجتمع في الارتقاء بذائقة الجمهور او تحسين ذوق الناس او لخلق نوع من الوعي للجمهور، مؤكدة الاعمال الكوميدية تعتمد دائما على هذه الافيهات السيئة التي لايحتاجها مجتمع يحاول تحسين ذوق المتفرج وذلك لن يحدث او نطلبه مرة واحدة بشكل كامل وسريع، لاسيما بعد ظهور مسلسلات جيدة وتحمل قيمة فنية وتدعمها الدولة لوجستسيا وموضوعيا حتى لو كانت نسبتها قليلة لكن العملة الجيدة تطرد الرديئة ، فلم يعد هناك جمهورا كبيرا للعملة السيئة .

حجاج عبد العظيم : تكون نابعة من توحد الجمهور مع الشخصيات والمسلسل

ويقول الفنان حجاج عبد العظيم ان هذه الافيهات تكون جيدة في اوقات كثيرة ، وكشف انه حينما قال افيه ” اشفط بطنك وعدي ” في مسلسل خطوط حمراء منذ سنوات وانتشر بسرعة بين الكثيرين كان نابعا من احد الاشخاص حينما قابله في منطقة مصر القديمة واثناء ذهابه لاحدى الاماكن فيها نادي عليه احد الاشخاص وهو يجلس على قهوة وقال له ” يافنان شافط بطنك وعدي” فاخذ الافيه منه وقتها .

واشار الى ان الجمهور اصبح فيهم كوميديانات ويتوحدون مع المسلسلات ويطلقون افيهات مضحكة ، مؤكدا انها تاتي نتيجة المواظبة على المشاهدة للمسلسل وتوحدا مع الشخصيات ومراقبة ومتابعة كبيرة لهذه الاعمال الدرامية .

واوضح ان هذه الافيهات تحقق انتشارا للفنان حينما يرددها الجمهور في الشارع او على مواقع التواصل الاجتماعي .