«أفيك» وهيئة الأنفاق توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال مشروع قطار كهربائي خفيف  

شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال مشروع قطار كهربائي خفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك إنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك إنتل)، حيث يمتدُّ المشروع من مركز النقل بمحطة الرحاب التبادلية بالمرحلة الثانية للخط الرابع للمترو، وصولًا إلى العاصمة الإدارية بمنطقة R3 بجوار محطة المونوريل بطول حوالى 40 كم، وعدد 8 محطات ومحطة تغذية رئيسية، وعدد من محطات التغذية الفرعية والورشة وتوريد القطارات‏،

وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الشركة الصينية يو لى رئيس شركة أفيك الصينية.

وأكد وزير النقل أنه تتم دراسة تنفيذ هذا المشروع طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير شبكة من النقل الأخضر الصديق للبيئة تخدم التوسعات العمرانية للدولة والكتلة السكنية فى الرحاب ودار مصر القرنفل ومدينتى والشروق وبدر وهليوبوليس الجديدة.

‏وأوضح الوزير أن الشركة الصينية ستقوم بتقديم عرض فنى ومالى خلال 12 شهرًا لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والأعمال المدنية للمحطات ومحطة تغذية رئيسية وعدد من محطات التغذية الفرعية والأعمال الكهروميكانيكية لكل مكونات المشروع،

بالإضافة إلى الورشة وتوريد القطارات بنفس مواصفات وأسعار عقد EPC (التصميم- التوريد- الإنشاء) للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (عدلى منصور/ بدر/ العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية)، ‏والجارى تنفيذها حاليًّا،

وسيتم تنفيذ الأعمال المدنية للمسار بواسطة مقاولين محليين يتم التعاقد معهم بعقود منفصلة بمعرفة الهيئة القومية للأنفاق،

كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم بذات شروط تمويل عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (عدلى منصور/ بدر/ العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية) من مؤسسات التمويل الصينية.