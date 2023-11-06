«أفيك» توقع مع هيئة الأنفاق مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الخامسة من القطار الكهربائي الخفيف  

شهد الفريق مهندس وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك إنترناشيونال الصينية (أفيك إنتل)، لتنفيذ المرحلة ‏الخامسة من مشروع سكك حديد العاشر من رمضان ‏‏(القطار الكهربائي الخفيف ‏LRT‏)، بطول 5.5 كم، وعدد (1 محطة)؛ لخدمة المنطقة الصناعية المخطط تنفيذها بالعاصمة الإدارية بعد محطة العاصمة المركزية “المحطة النهائية للمرحلة الثالثة للمشروع”.

وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب شركة أفيك إنتل الصينية يو لى، رئيس شركة أفيك الصينية.

وأكد وزير النقل أن استكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على التوسع فى تنفيذ شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة لخدمة التوسع العمرانى الذي تشهده الدولة،

حيث يعدّ القطار الكهربائي الخفيف‎” LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان” أحد أهم شريان التنمية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة “الشروق- العبور- المستقبل- هليوبوليس الجديدة- بدر….”، علاوة على ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة،

حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع مفردات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي” الخط الثالث للمترو في المحطة المركزية عدلي منصور- والخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع “السخنة- مطروح” في محطة العاصمة المركزية- مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة”

حيث تم إنشاء مناطق انتظار للسيارات بجانب كل محطات المشروع؛ تسهيلًا على ‏المواطنين لتقليل استخدام وسائل النقل السطحية ولزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.

‏وأشار وزير النقل إلى أن الشركة الصينية ستقوم بتقديم عرض فنى ومالى خلال 8 شهور من تاريخ توقيع المذكرة لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية والأعمال المدنية للمحطات،

وتوريد القطارات بنفس مواصفات وأسعار عقد EPC (التصميم- التوريد- الإنشاء) للمراحل التى تم تنفيذها والجاري تنفيذها حاليًّا،

وسيتم تنفيذ الأعمال المدنية للمسار بواسطة مقاولين محليين يتم التعاقد معهم بعقود منفصلة بمعرفة الهيئة القومية للأنفاق،

كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم بنفس شروط تمويل العقد سالف الذكر من مؤسسات التمويل الصينية.