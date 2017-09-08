أفيشات أفلام عيد الأضحى.. الكنز يتفوق

موريس: لا توجد صناعة للأفيش السينمائي بمصر عدلي: تصدر صورة البطل منذ أيام الزعيم حتى الآن الجمل: الأفيشات تطورت بدخول الإنترنت والفوتوشوب أحمد حمدي منذ طرح دعاية أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي وامتلاء الشوارع بأفيشات تلك الأفلام، بدا أن بعض هذه الأفيشات مقتبس من أفيشات الأفلام الأ

موريس: لا توجد صناعة للأفيش السينمائي بمصر





عدلي: تصدر صورة البطل منذ أيام الزعيم حتى الآن





الجمل: الأفيشات تطورت بدخول الإنترنت والفوتوشوب





أحمد حمدي

منذ طرح دعاية أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي وامتلاء الشوارع بأفيشات تلك الأفلام، بدا أن بعض هذه الأفيشات مقتبس من أفيشات الأفلام الأجنبية دون إبداع يذكر من مصنعي أفيش الفيلم السينمائي بمصر، بينما حاول بعض صناع الأفيشات الإبداع قدر المستطاع ليخلق صورة مختلفة تعبر عن قصة العمل السينمائي وما يحتويه من أحداث ومشاهد مختلفة، وذلك حتى يصبح هذا الأفيش عالقا في ذاكرة ووجدان المشاهد لسنوات طويلة ويجعله يسرتجع دائما شريط الفيلم في ذاكرته.

الناقدة ماجدة موريس أكدت أن أفيشات أفلام عيد الأضحى شيئا مهما جدا لصناعة السينما، موضحة أنه يتم إجراء استفتاء عليها في مهرجان جمعية الفيلم سنويا، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحكم على الأفيش قبل مشاهدة الفيلم أولا، وذلك حتى نعرف هل استطاع الأفيش أن يعبر عن قصة وموضوع وروح الفيلم بصورة مميزة أم لا.

وأضافت أن أفيش فيلم “الكنز” لعيد الأضحى من افضل الافيشات التي صممت هذا الموسم لانه يعبر عن الازمنة الثلاثة التي توجد في الفيلم، كما حافظ على مايحتويه الفيلم موضوعا ومهنيا، بينما نجد ان افيش فيلم “الخلية ” قد تم تصدير البطل بصورة كبيرة.

وتابعت قائلة ان افيشات افلام عيد الاضحى بصورة عامة يتم تصدير الابطال فيها بدرجة كبيرة لجذب الجمهور وللربح المادي للمنتج، وذلك يخلق بساطة كبيرة في صنع الافيش للافلام بمصر.

واكدت بصورة عامة لاتوجد صناعة حقيقية للافيش السينمائي بمصر منذ سنوات طويلة، وكل ما يتم هو تصدير صدر الابطال فيها فقط لتذكير الجمهور بهم لانهم الملمح الاهم للعمل السينمائي، وذلك موجود ايضا في المسلسلات، فنجد بروموهات اغلب الاعمال الدرامية موجود فيها ابطالها من اول مشهد حتى اخره، وذلك ليس طبيعيا والا منطقيا ابدا.

ومن جانبه أوضح يقول الناقد نادر عدلي ان أسماء النجوم كانت تتصدر افيشات الافلام السينمائية خلال السنوات الماضية، لكن الأمر تغير الأن، فالافيش السينمائي الان اصبح يظهر صورة البطل الرئيسي وبعض تفاصيل الفيلم من مؤلف ومخرج وشركة انتاج وغيره.

واضاف ان الافيشات السينمائية يتم اقتباسها من الخارج بدرجة كبيرة، لكن افيش فيلم ” الكنز ” مميز جدا واراه معبرا عن الفيلم ومايحتويه عن اي افيش لفيلم سينمائي اخر ويبرز اسم الفيلم بصورة كبيرة من خلاله ” الكنز “

واشار الى ان الافيش في معظمه يقوم بتصدير صورة النجم او الشخصية الرئيسية للفيلم السينمائي طيلة السنين الماضية لافتا الى ان الافيش كان يعتمد على صورة البطل فقط، وبدات هذه الظاهرة بالزعيم عادل امام في المسرح بظهوره متصدرا الافيش ثم تطورت الصورة للافيش لتصبح موجودة عليها تفاصيل العمل السينمائي المخرج والمؤلف وخلافه.

و أوضح الناقد سمير الجمل انه معجب كثيرا بافيش فيلم الكنز من افلام موسم عيد الاضحى لانه خلق حالة فنية رائعة اهتم بجميع ابطاله دون استثناء احد بالاضافة للمخرج الكبير شريف عرفة والكاتب المهم عبدالرحيم كمال، حيث اعتبره من اهم الافيشات التي قدمت خلال الفترة السابقة.

وتابع انه رغم عدم تحقيق فيلم ” الكنز ” ايرادات مثل فيلم ” الخلية ” لاحمد عز الا ان الافيش الخاص به والفيلم نفسه يحمل قمية فنية جيدة سظل موجودة في ذاكرة السينما لسنوات، فالايرادات ليست المقياس الوحيد للنجاح الحقيقي، لان الفيلم التجاري يحقق جذبا للجمهور في فترة معينة لكن سرعان ما يختفي هذا البريق.

واشار الى ان افيشات الافلام السينمائية تطورت بشكل ملحوظ السنوات الاخيرة بفضل التكونولوجيا ووجود الفوتوشوب والانترنت اللذين استخدما لتطوير صورة الافيش السينمائي للافلام.

وقال ايضا ان معظم افيشات السينما المصرية ماخوذة من افلام اجنبية في صورتها وشكلها ولايوجد ابداع حقيقي فيها كما يتصور الكثيرون.