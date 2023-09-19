أفلام نهاية صيف 2023.. الكوميديا تشعل سباق الفوز بكعكعة الموسم

طرح صناع بعض الأفلام السينمائية أفلامهم الجديدة بدور العرض السينمائية مع قرب انتهاء موسم صيف 2023 السينمائي الجاذب للجمهور في السينمات .

وقدم النجم أكرم حسني نفسه ببطولة سينمائية لأول مرة بفيلم” العميل صفر” ولاقى نجاحا مميزا بدور العرض السينمائية .

كذلك عاد المطرب مصطفى قمر لشاشة السينما بعد غياب سنوات بفيلم” أولاد حريم كريم” اخراج علي ادريس وتأليف زينب عزيز ، وهو الجزء الثاني لفيلم” حريم كريم” الذي قدمه مصطفى قمر منذ 18 عاما ولاقى نجاحا جيدا .

أيضا قام الفنان ماجد المصري بتقديم بطولة سينمائية مع الفنان الشاب آدم الشرقاوي بفيلم” خمس جولات” مؤخرا ، وفيلم ” وش في وش” بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل .

ماجدة خير الله : العميل صفر قدم بهجة وكوميديا خفيفة للجمهور بموسم الصيف

أعربت الناقدة ماجدة خير الله عن كون تفوق النجم أكرم حسني بفيلم ” العميل صفر” بالسينمات ، يرجع لأنه يملك قاعدة جماهيرية كبيرة حاليا والجمهور يحبه .

بالاضافة أنه يقدم بهجة وكوميديا خفيفة بموسم الصيف ، لذلك استطاع التفوق بقوة على فيلم أولاد حريم كريم لمصطفى قمر، بحسب خير الله .

ويضم الفيلم نجوما أصبحوا كبار في السن حاليا بالنسبة لجمهور السينما ، فالكوميديا به قديمة، كما أن مصطفى قمر لم يعد لديه جاذبية في السينما أو الغناء فهو لايملك صوتا قويا مثل المطربين الكبار علي الحجار ومدحت صالح الذين ينجذب لهما الجمهور في حفلاتهما بدار الأوبرا المصرية حتى الآن وفق ” خير الله ” ، لاسيما أن النجوم الشباب معه في الفيلم ليسوا من الواعدين الجاذبين للجمهور وانما يظهرون بأدوار ثانية وثالثة في الدراما التليفزيونية .

وتابعت قائلة أن آدم الشرقاوي مقدم بصورة جيدة من ناحية تنفيذ الفيلم ، وبالطبع أفضل من أولاد حريم كريم .

أحمد سعد الدين : المنافسة مستمرة حتى نوفمبر المقبل

ويرى الناقد أحمد سعد الدين أن موسم الصيف يكون طويلا ، لذلك من سيحقق نجاحا فيه سيستمر في دور العرض حتى نوفمبر القادم .

وتم طرح أعمال سينمائية كثيرة بدء من موسم عيد الأضحى حتى انتهاء صيف 2023 حاليا ، فهناك فيلم وش في وش ويحوي كوميديا جيدة لكنه تنقصه الدعاية الكبيرة مثل فيلم العميل صفر لأكرم حسني الذي حقق ايرادات كبيرة بسبب خفة دم أكرم حسني وفق” سعد الدين” .

وعن فيلم أولاد حريم كريم لمصطفى قمر قال : يعتبر استغلال لنجاح الجزء الأول الذي قدم منذ سنوات ، والكوميديا المقدمة به بموسم الصيف جيدة.

وشدد على أن الجميع يتصارع على كعكة الصيف لهذا العام حتى يكسب الرهان في هذا الموسم .

فايزة هنداوي : مصطفى قمر لن يخسر تجاريا ودائما في منطقة الأمان

من جانبها قالت الناقدة فايزة هنداوي إن أكرم حسني من الطبيعي أن يقدم البطولة السينمائية بعد نجاحه في فيلم البدلة مع النجم تامر حسني وكذلك نجاحه في برنامجه ” أبو حفيظة ” ومسلسلاته التليفزيونية أيضا حققت نجاحا كبيرا .

ونوهت أن أكرم يقوم بتطوير وتجديد نفسه فنيا لذلك تفوق بفيلم” العميل صفر” ، عن أي نجم آخر حاليا في السينما مثل محمد هنيدي ومحمد رمضان اللذان لم يقدما أي جديد في أفلامهما الأخيرة .

استطردت قائلة أن مصطفى قمر مازال لديه جمهوره وفيلمه ” أولاد حريم كريم” ، لن يحقق ايرادات كبيرة لكنه لن يخسر تجاريا فهو دائما في منطقة الأمان سواء في الغناء أو السينما طيلة مشواره الفني ، وفيلم ” حريم كريم ” الذي قدمه منذ 18 عاما تقريبا لم ينافس على الصدارة لكنه كان ناجحا .

وتابعت: “كذلك فيلمه ” أولاد حريم كريم” سيحقق نجاحا متوسطا بالسينمات ولن يفشل لأنه مازال يملك جمهور وكان متألقا بحفل ” بنش مارك” الذي أقيم لنجوم التسعينات مؤخرا بجدة”.

وأضاف: “من حقه أن يقدم جزء ثان لفيلمه بعد سنوات وذلك يحدث في السينما العالمية لكثير من الأفلام” .