أفلام نهاية العام.. «السرب» سيكتسح الموسم و«القاهرة مكة» حالة جديدة بالسينما

قرر صناع بعض الأفلام السينمائية طرح أفلامهم الجديدة مع نهاية عام 2022 واستقبال موسم اجازة نصف العام يناير القادم للجمهور ، وهي أفلام السرب للنجم أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال بعد تأجيله لفترة طويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول قصة عدد من الأحداث التي مرت بها المنطقة طوال الفترة الماضية، وطريقة تصدي أجهزة الدولة للجماعات الإرهابية، وأبرزها نجاح القوات الجوية في ضرب معاقل داعش في ليبيا، وذلك بعد مقتل 20 مصريًا في الواقعة الشهيرة.

كذلك تعود النجمة منى زكي للسينما بفيلم ” القاهرة مكة” ، الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها.

بالاضافة لطرح المنتج أحمد السبكي فيلم ” أنا لحبيبي” بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس وخالد الصاوي ، اخراج هادي الباجوري ، ويشارك فيه كل من سوسن بدر وبيومي فؤاد وتأليف محمود زهران ، والعمل يميل لطابع رومانسي اجتماعي .

مصطفى كيلاني : فيلم السرب سيكتسح الموسم السينمائي القادم

قال الناقد السينمائي مصطفى كيلاني أنه يضاف لتلك الأفلام فيلم 19 ب للمؤلف أحمد عبد الله وبطولة سيد رجب وناهد السباعي وكوكبة من الفنانين .

وأشار الى أنه قد يتم تأجيل بعض الأفلام حتى انتهاء مونديال كأس العالم وامتحانات الجامعات وكذلك بعد انتهاء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وتابع قائلا أن فيلم السرب سيكتسح الموسم السينمائي القادم ، وأي فيلم سيطرح معه لن يحقق ايرادات كبيرة ، مثلما حدث مع فيلم ” كيرة والجن ” الفترة الماضية للنجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز ، حيث حقق 120 مليون جنيه في فترة قصيرة .

سمير الجمل : الربط بين القاهرة ومكة لم يحدث في أي فيلم سينمائي عربي

وعلق السيناريست سمير الجمل أن فيلم السرب يحمل طابع الأكشن في قالب وطني والشباب أصبحت تجتذبه هذه النوعية من الأفلام حقيقة .

ولفت الى أن الربط بين القاهرة ومكة لم يحدث في أي فيلم سينمائي عربي ، حتى مجرد عنوان الفيلم يأخذنا لمنطقة جذابة بصورة كبيرة .

ونوه أن مكة مدينة مرتبطة بدرجة كبيرة لدى المسلمين في كل أنحاء العالم ، لذلك هذا الفيلم القاهرة مكة سيكون له نصيبا من المشاهدة والاقبال الجماهيري .

ويضيف الجمل أنه يتمنى أن تطرح هذه الأفلام السينمائية بعيدا عن مواسم الأعياد ، فتقديمها في بداية العام الجديد 2023 تزامنا مع اجازات الطلبة سيحقق لها نصيبا كبيرا من النجاح .

فايزة هنداوي : فكل موسم يتحدد مستواه بقوة الأعمال الفنية المطروحة به

بينما ترى الناقدة فايزة هنداوي أن هناك تضارب بين طرح هذه الأفلام السينمائية الجديدة ومهرجانات السينما العربية في نفس التوقيت تقريبا .

وتشير الى أن مهرجان القاهرة السينمائي يتزامن انطلاق فعالياته الأيام القادمة مع مهرجان الرباط بالمغرب ، مما يصعب تواجد كثير من السينمائين والمتخصصين بالصناعة وكذلك الجمهور حتى لو لم يكن عددا كبيرا منه لمشاهدة هذه الأفلام السينمائية الحديثة .

وأردفت قائلة أن موسم نهاية العام يمكن أن يكون ضعيفا لو كان مستوى الأفلام المطروحة فيه أقل من المتوقع ، فكل موسم يتحدد مستواه بقوة الأعمال الفنية المطروحة في هذا التوقيت تحديدا.