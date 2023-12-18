أفلام موسم رأس السنة.. منافسة ساخنة وإيرادات لن تحقق مفاجآت

تشهد دور العرض السينمائية الأيام القادمة طرح عدد من الأفلام السينمائية الجديدة للمنافسة بموسم رأس السنة ، وتتنوع طبيعة تلك الأفلام بين الأكشن والكوميديا والفيلم الرومانسي أيضا .

حيث يشارك النجم حسن الرداد بفيلمه الجديد” بلوموندو” اخراج ياسر سامي في هذا الموسم ،وقام بطرح الفيلم مبكرا ، كما يعود النجم آسر ياسين بفيلم جديد ” شماريخ” اخراج عمرو سلامة وتشاركه البطولة النجمة أمينة خليل ، وخالد الصاوي .

ويأتي فيلم ” أبو نسب” للنجم محمد امام في نفس الموسم الأيام القادمة وسيتم طرحه آواخر ديسمبر الحالي، وتشاركه بطولته النجمة ياسمين صبري والفنان ماجد الكدواني اخراج رامي امام ، بالاضافة لفيلم ” أنا وابن خالتي ” بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد واخراج أحمد صالح وتأليف دعاء عبد الوهاب، وينتمي لطابع الكوميديا .

كذلك فيلم” بضع ساعات في يوم ما” ، سيتم طرحه أوائل يناير 2024 لينضم للموسم ، بطولة مي عمر وهنا الزاهد وهشام ماجد ، تأليف محمد صادق عن رواية له بنفس الأسم واخراج عثمان أبو لبن ، وفيلم ” عصابة عظيمة” للمنتجة اسعاد يونس في عودتها للسينما .

نادر عدلي :هذه الأفلام يمكن وصفها انها أفلام المقاولات الجديدة

أوضح الناقد الفني نادر عدلي أن هذه الأفلام معظمها سيتم طرحها نهاية هذا العام وباقي الأفلام سيتم عرضها في اجازة نصف العام .

أشار في حديثه ل” المال ” الى ان موسم رأس السنة لم يعد مثل الماضي ، لآسباب مختلفة منها السوق السينمائي الذي تم تشغيله في المملكة العربية السعودية وعرض نوعيات مختلفة من الأفلام السينمائية المصرية والهندية به ، وتم ايجاب مكانا لأفلام ضعيفة فنيا مثل معظم الأفلام المذكورة اعلاه .

أردف قائلا أن هذه الأفلام يمكن وصفها انها أفلام المقاولات الجديدة ، فكانت في الماضي تعرض بشرائط الفيديو أما حاليا تقدم في صالات العرض مثل الأفلام الديجيتال حاليا ، فالحال تغير تماما .

وأكد أيضا ان هذه الأفلام التي ستطرح الأيام القادمة استهلاكية من الدرجة الأولى ليس أكثر ، وليس فيها أي قيمة فنية .

حنان شومان :تلك الأفلام لن تحقق مفاجأة كبيرة في دور العرض السينمائي

وعلقت الناقدة حنان شومان فقالت أن : هذه الأفلام السينمائية لن تحقق الصدى والانتشار والضجة الكبيرة الأيام القادمة ، بسبب الحالة النفسية العامة للجمهور في بلادنا حاليا ، لأن السينما أسرع ماتتأثر بالحالة العامة للبلاد سواء كانت أوضاع اقتصادية أو أنباء حرب أو اخبار مؤلمة .

وتلك الأفلام لن تحقق مفاجأة كبيرة في دور العرض السينمائي بموسم رأس السنة واجازة نصف العام ، لكنها ستمر مرور الكرام بسبب الحالة السياسية والاقتصادية الحالية موترة كثيرا لمختلف فئات الجمهور المصري وفق” شومان ” .

أضافت أن المشاعر العامة تتأثر للأشخاص ويصعب أن يتم مواجهتها بالذهاب للسينما ومشاهدة فيلم من تلك الأفلام السينمائية التي ستطرح بدور العرض هذا الشهر .

محمود قاسم : ستكون لمجرد ملأ فراغ في دور العرض الفترة القادمة

ويرى الناقد محمود قاسم أن موسم رأس السنة للأسف يكون قصيرا ، لكنه يمكن ان يمتد حتى اعياد الأقباط في 7 يناير وهو موسم للامتحانات للطلبة .

وسيتم اختبار هذه الأفلام مع بداية أجازة نصف العام الجديد ، لافتا إلى أن معظم هذه الأفلام عبارة عن قصص خفيفة وتخلو من وجود الأفكار والموضوعات القيمة التي اعتدنا عليها في السينما المصرية وفق” قاسم”.

وتابع أنها ستكون لمجرد ملأ فراغ في دور العرض الفترة القادمة ، موضحا أن حسن الرداد ممثل ظلمته السينما بتقديمه أدوار خفيفة وكوميدية برغم أن موهبته كبيرة وفي ثقل الراحل شكري سرحان يمكنه تقدم أدوار فنية عميقة ومميزة .