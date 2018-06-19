أفلام عيد الفطر تراهن على الكوميديا والأكشن

· ماجدة خير الله: حرب كرموز الافضل في العيد وقلب أمه جيد

· أحمد سعد الدين: كارما جيد لكن ممل وأمير كرارة تفوق بالأكشن

· طارق الشناوي: حرب كرموز يتصدر الموسم ويليله ليلة هنا وسرور

أحمد حمدي



يشهد موسم عيد الفطر المبارك لهذا العام طرح الكثير من الأفلام السينمائية الجديدة للنجوم أمير كرارة وعمرو سعد وياسمين عبدالعزيز ومحمد عادل إمام ويغلب عليها الطابع الكوميدي والأكشن، فيعرض بقاعات السينما حاليا أفلام “حرب كرموز” وكارما” و”ليلة هنا وسرور” و”الأبلة طمطم” و”قلب أمه” لشيكو وهشام ماجد.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد حول تقييمهم لأفلام عيد الفطر المبارك ومن تفوق من هذه الأفلام مقارنة بغيره على مستوى الجودة والإيرادات.

فترى الناقدة ماجدة خير الله ان فيلم “حرب كرموز” جيد الصنع والمستوى الفني من ناحية الاكشن المقدم فيه وكذلك فيلم “قلب امه” للثنائي هشام ماجد وشيكو فيلم كوميدي مختلف تماما عن الافلام الكوميدية التي قدمت منذ فترة طويلة .

وأضافت للمال: أمير كرارة نجح في اولى بطولاته السينمائية في تصدر الايرادات في السينمات في عيد الفطر برغم انه يتعاون فيه مع نفس فريق عمل مسلسله “كلبش” وذلك قد يكون غير صائب احيانا ، لكننا نجد في العالم كله ان فنانا يمكن ان يتعامل مع نفس فريق العمل لفترة طويلة ، فالاهم هو ان يقدم الفنان منتج جيد للجمهور ،سواء تعامل مع فريق عمل مختلف او نفس الاشخاص الذين يعمل معهم طيلة الوقت .

أما الناقد أحمد سعد الدين فيقول ان فيلم حرب كرموز فيه سينما جديدة من ناحية طابع الاكشن وجديد ايضا على امير كرارة بطل العمل والفيلم هو المتصدر والافضل بين افلام عيد الفطر حتى الان .

وأضاف: فيلم كارما للمخرج خالد يوسف جيد لكنه ذو طابع فلسفي ومدته طويلة تتجاوز ساعتين ونصف مما يصيب المشاهد بملل اثناء مشاهدته ، و ذلك بالرغم من انه يضم نجوما كثيرين مثل عمرو سعد وغادة عبد الرازق وخالد الصاوي وزينة .

وأشار أيضا إلى أن الأفلام الكوميدية التي جذبت الجمهور في عيد الفطر فيلم “قلب امه” لانه يحوي كوميديا مختلفة عن السائد في السوق للثنائي هشام ماجد وشيكو وياسمين عبد العزيز استطاعت ان تحجز لنفسها السنين الماضية جمهورا خاص بها وينتظر افلامها في الاعياد دائما وبذلك تضمن تحقيق ايرادات لها .

أما الناقد طارق الشناوي فيرى أن فيلم “حرب كرموز “هو أفضل أفلام عيد الفطر المبارك لكونه مصنوع فنيا بشكل مميز من ناحية الأكشن واستطاع من خلال أمير كرارة إثبات أنه نجم شباك في السينما بعد نجاحه الكبير في الدراما التليفزيوينة في مسلسل كلبش للعام الثاني .

وأضاف: فيلم “ليلة هنا وسرور” سيكون له نصيب كبير من ايرادات موسم عيد الفطر ايضا لأن محمد يحظى بشعبية كبيرة وحققت أفلامه السابقة إيرادات مرتفعة.

وتابع باقي الأفلام المطروحة حاليا لن تحظى بنفس إيرادات “حرب كرموز “و”ليلة هنا وسرور” مثل “قلب امه “و”الأبلة طمطم “و”كارما “للمخرج خالد يوسف.