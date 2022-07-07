أفلام عيد الأضحى : منافسة ساخة بين كيرة والجن وأكشن محمد إمام ورومانسية تامر حسني

يترقب الجمهور المصري والعربي طرح أفلام موسم عيد الأضحى لنجوم كثيرين معروف عنهم تصدر إيرادات دور العرض في أفلامهم السابقة ، مثل النجم محمد إمام الذي يطرح له فيلم “عمهم” إنتاج أحمد السبكي وبطولة محمد سلام وباسم سمرة ومجموعة من الفنانين .

أيضا يطرح فيلم “بحبك” للنجم تامر حسني بطولة هنا الزاهد وهدى المفتي ومدحت تيخة وحمدي ميرغني إخراج وتأليف تامر حسني .

كذلك يستمر عرض فيلم “كيرة والجن” للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز بدور العرض في أيام عيد الأضحى ، بعد أن حقق إيرادات كبيرة اليومين الماضيين وصلت لـ 19 مليون جنيه في أيام قليلة من طرحه بالسينمات .

بينما خرج فيلم “تسليم أهالي” للنجمة دنيا سمير غانم من المنافسة في موسم عيد الأضحى ، ويشارك في بطولته هشام ماجد لكنه خرج قبل بدء موسم العيد بأيام قليلة .

ماجدة خيرالله : أكشن محمد عادل إمام سيكون في منافسة قوية مع تامر حسني

وقالت الناقدة ماجدة خير الله إن النجم تامر حسني سيكون حصانا رابحا في هذا الموسم ، لاسيما أنه يملك شعبية كمطرب ، بالإضافة إلى أن أفلامه تكون فيها أغنيات وكوميديا ورومانسية وذلك جاذب للشباب كثيرا .

وأشارت إلى أن” أكشن” محمد عادل إمام سيكون في منافسة قوية مع تامر حسني ، لكن لايمكن تخمين من سيتفوق من الإثنين .

وتابعت قائلة فيلم “كيرة والجن” لأحمد عز وكريم عبد العزيز سيظل منافسا قويا في موسم عيد الأضحى ، وعلى العكس قد تزيد إيراداته في أيام العيد تحديدا ، لاسيما أن كل من يشاهده يقوم بعمل دعاية إيجابية له وذلك يفيده كثيرا ويحقق له نجاحا يوما بعد يوم .

محمود قاسم : نحتاج لمزيد من التنوع في الأفلام وزيادة عددها أيضا

وقال الناقد محمود قاسم إن تذكرة السينما وصلت إلى 150 جنيها حاليا ، لذلك فإن تحقيق فيلم “كيرة والجن” لـ 19 مليون جنيه شيئ جيد لكنه ليس كبيرا مقارنة مع غلاء سعر التذكرة .

وأكد أنه سيكون هناك تنافس قوي وبالتساوي بين أفلام تامر حسني ومحمد أمام وكيرة والجن في عيد الأضحى ، لكن الأخير هو من سيتفوق في عيد الأضحى .

وأضاف أننا نحتاج إلى مزيد من التنوع في الأفلام وزيادة عددها أيضا، فلايمكن أن يكون عدد الأفلام السينمائية المطروحة بالسينمات في موسم عيد الأضحى 3 أفلام فقط بعد أن كانت تتجاوز 7 و8 أفلام ، بالإضافة إلى أننا نملك دور عرض كثيرة في مختلف أماكن القاهرة في المولات وغيرها لذلك 3 أفلام عدد قليل للغاية في عيد الأضحى ، لاسيما بعد انتهاء الطلبة من الامتحانات وبدء الموسم الصيفي والجميع يستمتع بالإجازة حاليا .

فايزة هنداوي : الجمهور سيقبل في بداية أيام العيد على أفلام تامر حسني ومحمد إمام

وترى الناقدة فايزة هنداوي أن فيلم كيرة والجن كان مميزا حقيقة من حيث التصوير والمونتاج والموسيقى التصويرية ، لكن هناك مطل وتطويل في السيناريو نوعا ما والجزء الأخير فيه لم يقدم بصورة جيدة ولم يضف شيئا لأحداث الفيلم .

وأكدت أن فيلم كيرة والجن ليس فيلما مناسبا لموسم العيد برغم أن موضوعه جيد ، فأفلام العيد تحتاج إلى جرعة خفيفة من الكوميديا أو فيلم غنائي مثل فيلم تامر حسني “بحبك” .

ولفتت إلى أن خروج فيلم “تسليم أهالي” لدنيا سمير غانم وهشام ماجد سيؤثر بالطبع ، لأن هشام ماجد فنان له جمهور كبير والجميع ينتظر أفلامه وكذلك دنيا غائبة منذ فترة طويلة .

وأوضحت أن الجمهور سيقبل في بداية أيام العيد على أفلام تامر حسني ومحمد إمام لأن لهما شعبية كبيرة خاصة تامر حسني فجمهور الشباب والفتيات يحبون رومانسيته في الأغاني ، لكن لو كان أحد هذه الأفلام ضعيفا وكان ذلك انطباع من يشاهده سيتغير شكل المنافسة بين أفلام الموسم وقد تكون هناك فرصة في تلك الحالة لتصدر فيلم كيرة والجن لسباق عيد الأضحى لأنه فيلما جيدا .