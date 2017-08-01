أفلام عيد الأضحى.. رهان على البطولة الجماعية

– عدلي: المنتجون أهملوا الفيلم المصري بسبب السينما الأمريكية

– موريس: عدد الأفلام بالموسم لايتناسب مع إمكانيات السينما المصرية

– الشناوي: البطولة الجماعية تظهر بقوة والفرصة الأخيرة لعلي ربيع ليثبت نجوميته

أحمد حمدي:

مع اقتراب موسم عيد الاضحى يستعد منتجو السينما المصرية لطرح افلامهم الجديدة للفوز بكعكة ايرادات هذا الموسم خاصة بعد النجاح الذي حققه النجم احمد السقا بفيلمه “هروب اضطراري” في عيد الفطر، وتستعد دور العرض لاستقبال العيد بـ 4 أفلام سينمائية جديدة، وهي: “الكنز” بطولة النجوم محمد رمضان وهند صبري ومحمد سعد لأول مرة للمخرج شريف عرفة، وفيلم “الخلية” للنجم احمد عز، وفيلم “خير وبركة” للنجم الشاب علي ربيع، وفيلم”الشيخ جاكسون” للنجم احمد الفيشاوي.

وعن رؤيته لموسم عيد الاضحى مقارنة بموسم عيد الفطر يقول الناقد نادر عدلي ل”المال” ، إن عدد أفلام موسم عيد الاضحى هو معدل طبيعي طيلة السنين الماضية مابين 3 او 4 افلام سينمائية.

وأضاف انه قبل عام 2011 اعتدنا ان موسم الصيف كان يعرض اسبوعيا فليم مصري جديد لكن هذا العام عدنا لصيغة قديمة بعرض 5 افلام فقط ، وبدأت الايرادات في اول ايام عيد الفطر بتجاوز 27 مليون جنيه حتى تراجعت فيما بعد لاقل من مليون جنيه ، مشيرا الى انه في المواسم السابقة في التعسينات وحتى 2010 ، وتحديدا بدءا من فيلم ” صعيدي في الجامعة الأمريكية “، كان يطرح فيلما اسبوعيا وكان يحقق ايرادات عالية جدا.

وأضاف ان متوسط عدد افلام الصيف كان يتجاوز 14 فيلما سينمائيا لكن الان موسم عيد الاضحى لايتجاوز 4 افلام ، ونجاحهم التجاري لن يتجاوز اسبوعين ، ومن المفترض من الان حتى سبتمبر المقبل ان تطرح افلاما جديدة مصرية مثلما حدث في السنين الماضية ، مؤكدا ان تراجع عدد الافلام المصرية في دور العرض يرجع الى عرض مايقرب 28 فيلما امريكيا بمعدل 5 نسخ سابقا ، اما الان فارتفع العدد لاكثر من 300 فيلما امريكيا بمتوسط 16 نسخة ، وتم استبدال الافلام المصرية في دور العرض بالافلام الامريكية بالاتفاق مع شركات التوزيع الكبرى بمصر ، و على الأخص “الماسة” و”الشركة العربية” المسئولتين عن الانتاج والتسويق واغلب صالات العرض السينمائي.



وتابع عدلي موضحا ان هاتين الشركتين قد توقفتا عن الانتاج السينمائي منذ فترة طويلة ، واصبحتا لاتهتمان بالفيلم المصري ، وبدأتا في تسويق الفيلم الامريكي لانه يحقق ايرادات اكبر لهما مضحيتان بالفيلم المصري ، لذلك قل عدد الافلام المصرية.

ولفت عدلي الانتباه الى أن فيلم السقا الاخير الذي حقق 40 مليون جنيه حينما طرح اصبح ايراده الان لايتجاوز 300 الف جنيه وكان نجاحه لاسباب مختلفة.

واختتم ان 50 صالة عرض التي تم افتتاحها السنتين الاخيرتين سواء سينما فوكس او غيرها اشترطت عرض افلامها الامريكية بها ، مشيرا ان اعلى ايراد حققه فيلم مصري الفترة السابقة هو فيلم “هروب اضطراري” لاحمد السقا ، ثم فيلم “تصبح على خير” لتامر حسني ، ويليه فيلم “مولانا” لعمر سعد ايضا ، لكن فيلم فان ديزل الامريكي الاخير حقق ايرادات اعلى ايضا من اي فيلم مصري.

ومن جانبها ، أكدت الناقدة ماجدة موريس على ان عدد افلام عيد الاضحى اقل بكثير من امكانيات السينما المصرية كممثلين وفنيين ، واكبر دليل على ذلك ان اغلبية الممثلين اتجهوا للتلفزيون بدلا من السينما خلال السنوات الاخيرة ، لافتة الى ان المهرجانات الدولية كدبي وابو ظبي السينمائيين كانت تهتم بالفيلم المصري ، وهو الهتمام الذي خفت كثيرا مؤخرا.

واضافت : ان السينما هي اكثر عنصر مؤثر في الجمهور لكن عدد الافلام المصرية لاتكفي مقارنة بزيادة دور العرض في المولات الجديدة ، فالازمة متشعبة ، وكل جزء فيها به علامة استفهام.

وتابعت: حينما قام رئيس الوزراء بالموافقة على رفع الدعم للسينما بقيمة 50 ملوين جنيه وموافقة بنك الاستثمار على تمويل الافلام المصرية بهذه القيمة لتقديم افلاما وطنية وغيرها ، لكن لم تطبق هذه الامور حتى الان لذلك من يوجد له مشاريع سينمائية توقفت فاتجه للبديل وهو التلفزيون سواء منتجين او ممثلين.

وأشارت الى ان فيلم “الأصليين”حمل موضوعا وفكرة مختلفة عن باقي افلام عيد الفطر الماضي الضعيفة فنيا ، لافتة الى ان البطولة الجماعية في افلام الفترة السابقة مثلما حدث مع فيلم “هروب اضطراري” للنجم احمد السقا تؤدي الى جذب للجمهور ، وذلك سيتكرر في فيلم “الكنز” في عيد الاضحى ، مما سيدف النجوم للمنافسة القوية في التمثيل واخراج افضل ماعندهم على الشاشة.

واختتمت ان تكرار موضوعات الافلام مثل ” قضايا الارهاب ” في فليم “الخلية” لاحمد عز وفيلم “جواب اعتقال ” لمحمد رمضان ليس سيئا ابدا لان الارهاب يمكن ان يطرح ويناقش من منظور ورؤية مختلفة في كل فيلم ، وسنرى ما سيفعله احمد عز في فيلمه “الخلية ” في عيد الاضحى.

أما الناقد طارق الشناوي فأكد انه لايمكن الحكم الان على نوعيات افلام عيد الاضحى قبل طرحها ، لكن عدد الافلام سيكون مقاربا لموسم عيد الفطر الماضي ، لافتا الى ان عيد الاضحى سيكون تحديا كبيرا لبعض النجوم مثل محمد سعد في فيلم “الكنز” ، وعلي ربيع في فيلم “خير وبركة” لانه قدم سابقا فيلم حسن وبقلظ وحقق به نجاحا متوسطا نوعا ما وهي الفرصة الاخيرة له لاثبات انه نجم شباك مثل نجوم الصف الاول، أو يسقط مثلما حدث لمحمد فراج السنين الماضية بعد تقديمه بطولة فيلم ” القشاش” وفشله تجاريا .

وتابع : أما محمد سعد فهذه المرة الاولى له منذ فترة طويلة يبتعد فيها عن البطولة المطلقة ، ويشارك كبطل ثاني في فيلم “الكنز” ، وهي فرصة له ايضا للظهور بشكل جديد عن ادواره السابقة ، و ذلك حتى يستعيد نجوميته ، اما فيلم “الخلية” لاحمد عز فسيكون الفيلم الثاني الذي سيركز عليه الجمهور في عيد الاضحى، بينما سيحظى ” الكنز ” بالاهتمام الاكبر لضمه كم كبير من النجوم لاول مرة .

ويرى الشناوي ايضا ان هناك فنانين قدموا افلام بطولة السنين الماضية لكنهم فشلوا تجاريا مثل محمد رجب ومحمود عبد المغني ، لكن يبدو انهم يمكن ان يستطيعوا الوصول للمعادلة التي تجعلهم نجوما وتجذب المنتجين لهم ، لكن هل سيتكرر ذلك مع علي ربيع لو فشل فيلم “خير و بركة ” في عيد الاضحى.