أفلام عمهم وبحبك تتصدر السينما السعودية .. أمزجة الجمهور تختلف من بلد لآخر

استطاعت بعض الأفلام السينمائية المصرية التي طرحت مؤخرا بدور العرض السينمائي للجمهور ، تحقيق نجاحات كبيرة وجماهيرية عربيا خاصة في المملكة السعودية ، حيث تصدر فيلم ” عمهم” الجديد للنجم محمد امام المركز الثاني في شباك تذاكر السينما السعودية للأسبوع الثاني كما أعلن الحساب الرسمي للسينما السعودية عبر ” انستجرام” الساعات الأخيرة .

وكان في المركز الأول فيلم ” Bullet Train” للنجم الأمريكي براد بيت ، كذلك يتواجد فيلم ” بحبك” للنجم تامر حسني ضمن قائمة الأعلى ايراد بالسينما السعودية حاليا بعد تحقيقه ايرادات مرتفعة دوليا وبمصر أيضا منذ طرحه وحتى الآن وصلت الى 40 مليون جنيه وأكثر .

سمير الجمل :وضع محمد عادل امام كابن للزعيم عادل امام فذلك له مكانة خاصة لدى السعودية

أوضح الناقد الفني سمير الجمل أن سبب تحقيق فيلم عمهم لهذا النجاح في السينما السعودية وتحقيقه المركز الثاني في شباك التذاكر بها برغم أنه لم يحقق نفس مستوى النجاح في دور العرض السينمائي بمصر ، أن هناك أمزجة مختلفة للجمهور في كل بلد .

وأشار الى أن ، وذلك بسبب غياب الزعيم او اعتزاله عن الظهور فنيا تماما منذ سنوات ، فيدفعهم الحنين لتعويض غياب الأب بمتابعة نجله فنيا ومايقوم به .

كذلك يرى الجمل أن النجاح المادي والتجاري ليس معيارا حقيقيا للنجاح الفني ، والدليل أن بعض كلاسيكيات السينما العربية لم تحقق وقت عرضها الربح المادي المنتظر لكنها دخلت في قائمة أفضل الأفلام في تاريخ السينما كلها .

وأضاف أن أمزجة الجمهور تغيرت تماما بعد انتشار المنصات الرقمية وتعدد قنوات السينما التي أصبحت تعرض الأفلام تليفزيونيا ، مؤكدا حتما سيختلف المقياس حينما يعرض فيلم عمهم في أي بلد عربي سواء بالايجاب أو السلب .، منوها أن فيلم عمهم قد يكون حقق هذا المستوى من النجاح لآنه هو المتعة العائلية لدى الجمهور السعودي بالسينما ، حيث أن ظاهرة تواجد العائلات في السينما يساهم في ارتفاع الايرادات بدرجة كبيرة مقارنة بما يحدث في السينما المصرية ، فغالبا فئة السباب فقط هي التي تقبل على دور العرض ومشاهدة الأفلام الجديدة .

طارق الشناوي : لايمكن توقع نتائج بعض الأمور حاليا بسبب اختلاف الثقافات

وفسر الناقد الفني والسينمائي طارق الشناوي هذا النجاح الجماهيري لفيلم ” عمهم ” للنجم محمد امام في السينما السعودية برغم عدم تحقيقه لنفس درجة النجاح في السينمات المصرية ، أن أمزجة الجمهور تختلف من بلد لآخر ، بالاضافة أنه قد تكون الجرعة الزائدة لأكشن والاثارة والتشويق في الفيلم جذبت الجمهور السعودي بدرجة أكبر مما حدث مع الفيلم في مصر .

ولفت أيضا الى أنه لايمكن توقع نتائج بعض الأمور حاليا بسبب اختلاف الثقافات والأمزجة المختلفة من جمهور لآخر ، فمثلا فيلم وقفة رجالة حينما عرض في دور العرض السينمائي بمصر لم يحقق أي صدى يذكر لكنه حقق ايرادات قياسية في السينما السعودية ، وذلك أمرا لايمكن توقعه او تفسير أسبابه بسهولة سوى أن أمزجة الناس تختلف ونوعيات الأفلام المحببة للبعض تختلف عن نوعيات أخرى لآخرين .

وأكد الشناوي أن فيلم تامر حسني ” بحبك” برغم أنه لم يتصدر شباك تذاكر السينما بمصر وجاء في المركز الثاني بعد فيلم كيرة والجن للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز ، الا أنه رغم ذلك استطاع فيلم بحبك تحقيق أعلى الايرادات في التوزيع الخارجي عربيا ودوليا الفترة الماضية حسبما أعلن تامر ، والتوزيع الخارجي يتضمن الدول العربية وأوروبا أيضا وذلك نجاح كبير له.

بطرس دانيال : هناك أفلام سينمائية أجنبية محببة للجمهور المصري وأخرى شغفها أقل

وقال رئيس المهرجان الكاثوليكي للسينما بطرس دانيال ، أن الجمهور السعودي تختلف ذائقته في السينما عن نظيره المصري ، وذلك سبب تحقيق فيلم عمهم المركز الثاني في شباك تذاكر السينما السعودية .

ويضيف أن هناك أفلام سينمائية أجنبية محببة للجمهور المصري ، وقد لاتكون بنفس الشغف والاقبال والجذب من الجمهور السعودي .

أستطرد قائلا أن الفيلم السينمائي المصري تتنوع أنماطه بين الكوميديا والأكشن والدراما أو ” التراجيديا” وكل نمط منهم له جمهور معين يحبه ويتابعه ويعليه ، لذلك فيلم كيرة والجن لكونه فيلما تاريخيا مميزا حقق أعلى الايرادات بالسينما المصرية الفترة الماضية ، في حين فيلم عمهم لم ينل نفس النجاح مثل كيرة والجن لأنه كان يقدم تمية الأكشن التي شاهدها الجمهور في كيرة والجن مع اختلاف الفارق بين المستوى في الفيلمين ، لكن فيلم عمهم حينما عرض للجمهور السعودي جذبه نمط الأكشن به لذلك زادت ايرادته بالسينما السعودية .