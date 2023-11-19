أفلام رأس السنة تتنوع بين الأكشن والكوميديا و شباك التذاكر الحكم

يتسابق صناع بعض الأفلام السينمائية حاليا لطرحها مع اقتراب أعياد رأس السنة الجديدة ، والتي تشهد اقبالا جيدا من الجماهير على مختلف السينمات المصرية لمشاهدة أحدث الأفلام السينمائية المطروحة لهم ، لكن مع وجود الظروف السياسية الحالية في فلسطين أصبح طرح هذه الأفلام السينمائية الجديدة في تحد ومغامرة كبيرة . كيف يرى المتخصصين طرح هذه الأفلام نهاية العام في ظل هذه الظروف السياسية الصعبة .

فتعود النجمة منى زكي بفيلم سينمائي جديد ” القاهرة مكة” ، بعد تأجيله لفترة طويلة ، ويشارك في بطولته خالد الصاوي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وشرين رضا تأليف محمد رجاء واخراج هاني خليفة .

وكذلك قدم النجم حسن الرداد فيلم كوميدي ” بلوموندو ” ، ويشارك في بطولته انجي وجدان وهاجر أحمد ومصطفى أبو سريع تأليف حازم ومحمد ويفي واخراج ياسر سامي ، ويتميز بطابع كوميدي.

أيضا يقدم النجم آسر ياسين فيلم” شماريخ” ، اخراج عمرو سلامة ، ويتميز بطابع الاثارة والتشويق والأكشن ، يشارك في بطولته أمينة خليل وخالد الصاوي ومحمد ثروت وانتاج سي سينما لهاني نجيب وأحمد فهمي .

خيرية البشلاوي :شباك التذاكر بالسينمات هو الذي سيحكم على هذه الأفلام السينمائية

أعربت الناقدة خيرية البشلاوي أننا لو حكمنا على تلك الأفلام السينمائية الجديدة بحسب الظروف الراهنة المواتية ، فبالطبع الظروف الحالية السياسية لن تساهم في تحقيق هذه الأفلام ايرادت جيدة بدور العرض السينمائية .

أضافت ل” المال” أن الجماهير في مود سئ حاليا بسبب تلك الظروف ، لذلك أي عمل سينمائي سيتم طرحه الفترة القادمة سيكون في مغامرة كبيرة من الناحية التجارية .

ولفتت الى أن شباك التذاكر بالسينمات هو الذي سيحكم على هذه الأفلام السينمائية الجديدة الفترة المقبلة ، منوهة ان هذه الظروف فاجئة صناع تلك الأفلام واضطروا لعرضها بعد تأجيلها فترة طويلة .

عماد يسري : الحكم على نجاحها تجاريا وفنيا في هذه الظروف أمرا صعبا حقيقة .

وشدد الناقد عماد يسري أنه لايمكن الحكم على موسم أفلام رأس السنة ، بسبب الظروف السياسية الصعبة في فلسطين سواء في مصر أو دول الخليج .

حيث أن تفاعل الجماهير وتعاطفها في مصر كبيرا مع هذه الأحداث ، لذلك طرح أفلام سينمائية برأس السنة لايمكن تحديد هل سيكون ذلك مربحا لصناعها ام لا وفق” يسري” .

وشدد على أنه برإم أنه قد يحوي أفلاما سينمائية جيدة ، لكن الحكم على نجاحها تجاريا وفنيا في هذه الظروف أمرا صعبا حقيقة .

ماجدة موريس : هاني خليفة ينتقي مايقدم فنيا للجمهور وهناك ثقة في أعماله

أوضحت الناقدة ماجدة موريس أنه خلال السنين الماضية كان يتم طرح أفلام سينمائية جديدة بأعياد رأس السنة الجديدة .

لكن في ظل الظروف السياسية الحالية الأمر سيكون صعبا بالنسبة لأفلام القاهرة مكة وشماريخ وبلومندو وغيرها وفق” موريس” .

أشارت الى أنه من الواضح أن هذه الأفلام تأجلت لفترة طويلة ، وهناك ظروف حالت دون تأجيلها مرة ثانية لذلك منتجي وصناع هذه الأفلام لهم حسابات خاصة بهم .

أردفت قائلة أن المخرج هاني خليفة أعماله الفنية نادرة ، وينتقي مايقدم فنيا دائما للجمهور نثق في اختياراته الفنية دائما ، لذلك فيلم القاهرة مكة سيكون من الأفلام المميزة ، لكنه سيطرح في ظروف صعبة قد لاتكون مساعدة له في السينمات .