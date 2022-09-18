أفلام بداية 2023 .. منافسة ساخنة بانتظار هنيدي ورمضان وأول ظهور للعالمي مينا مسعود

تتزامن مع إجازة نصف العام

أفلام بداية 2023 .. منافسة ساخنة بانتظار هنيدي ورمضان وأول ظهور للعالمي مينا مسعود
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:32 ص, الأحد, 18 سبتمبر 22

يشهد موسم أفلام بداية العام القادم 2023 ، طرح بعض الأفلام السينمائية الهامة بدور العرض المصرية ، حيث يتواجد لأول مرة النجم العالمي مينا مسعود في السينما المصرية بفيلم ” في عز الظهر” إخراج مرقص عادل ويشارك في بطولته ايمان العاصي وكوكبة من الفنانين.

كذلك يعود النجم محمد هنيدي للتعاون بعد 25 عاما مع النجمة منى زكي في فيلم” الجواهرجي ” إخراج إسلام خيري ، بعد أن قدما معا سابقا فيلم ” صعيدي في الجامعة الأمريكية ” ولاقى نجاحا كبيرا .

كما يقدم النجم محمد رمضان فيلمه السينمائي ” مرزوق وايتو” ، الذي يتعاون فيه لأول مرة مع المؤلف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سمير .

أحمد النجار : المنافسة تثري السينما المصرية وتواجد مينا مسعود لأول مرة بها لايضمن له تحقيق نجاح

قال الناقد الفني أحمد النجار إن هذه المنافسة تثري السينما المصرية ، حيث يظل صناعها يهتمون طيلة الوقت بانتاج أفلام سينمائية قوية انتاجيا وجيدة فنيا .

وأضاف للمال أن السينما المصرية حاليا لم تعد تعتمد فقط على التوزيع الخارجي لتحقيق ايرادات جيدة ، وأصبح التوزيع الداخلي مهما ويحقق مكاسب كبيرة .

وتابع قائلا إن تواجد مينا مسعود لأول مرة في السينما المصرية لايضمن له تحقيق نجاح جماهيري ، لأن الجمهور المصري لايهمه إذا كان النجم عالميا أم لا المهم هو الموضوع وكان يحتاج لمخرج سينمائي قوي مثل طارق العريان وشريف عرفة ، لأن اسم واحد فيهما يجذب الجمهور بدرجة كبيرة .

وأكد النجار أن محمد هنيدي متأرجح بين كونه نجم شباك في السينما وفنان تراجعت إيراداته بدرجة كبيرة مثل نجوم آخرين، حيث حقق فيلمه الأخير النمس والإنس ايرادات مرتفعة لكن فيلمه ” يوم مالوش لازمة” الذي سبقه لم يحظ بنجاح جماهيري لذلك هو متأرجح في منطقة وسط .

ولفت إلى أن محمد رمضان سيحقق نجاحا جيدا في فيلمه ” مرزوق وايتو” لكن لن يصل لنفس مستوى نجاح أفلامه السابقة ” عبده موتة” والألماني ” وغيرها ، حيث أنه أصبح متواجدا كل عام بمسلسل تليفزيوني بالإضافة للجدل المثار حوله دائما عبر مواقع السوشيال ميديا ، حيث أن الجمهور يكون متشوقا للنجم الذي يعزز نفسه بصورة أكبر مقارنة بمن يتواجد طيلة الوقت أمامه في كل مكان .

أشرف صقر : أفلام إجازة نصف العام تستوعب تواجد نجوما مثل محمد هنيدي

ويرى المنتج الفني أشرف صقر أن موسم أجازة نصف العام ببداية العام الجديد لايكون بنفس قوة مواسم الأعياد ، بسبب قصر الفترة الزمنية الخاصة به .

ولفت الى أنه يوجد اتجاه عالمي حاليا في الخارج بدخول كاميرات السينما القديمة مرة ثانية بعد سنين طويلة في الأعمال السينمائية ، وستكون مكلفة للغاية انتاجيا لذلك يجب الاهتمام بتقديم أفلام سينمائية جيدة فنيا الفترة القادمة .

وأضاف أن فكرة النجم الأوحد في السينما او العمل الفني لم تعد هي الأهم ، ويجب أن يظهر فنانين جدد شباب بشرط اجادتهم للأدوار التي تسند لهم.

وأوضح صقر أن أفلام اجازة نصف العام تستوعب تواجد نجوما مثل محمد هنيدي وكذلك محمد رمضان ، لاسيما مع انتشار مختلف المنصات الرقمية التي توفر فرصة لعرضها فيما بعد لتحقيق مكسب مادي كبير .

أيمن سلامة :المنافسة بين الأفلام في موسم أجازة نصف العام ببداية يناير ستكون قوية

وأوضح المؤلف أيمن سلامة أن فيلمه السينمائي ” بنات ثانوي ” الذي قام ببطولته النجمة الشابة جميلة عوض تم طرحه في موسم اجازة نصف العام وحقق ايرادات جيدة ، واستطاع المنافسة وقتها مع أفلام محمد أمام وتامر حسني وغيرهم .

ونوه إلى أن هذا الموسم يعتبر مهما مثل مواسم عيد الفطر والأضحى والصيف بالنسبة للسينما المصرية وصناع الأفلام ، حيث يسعون لطرح أفلامهم الجديدة بها لضمان تحقيق جذب جماهيري كبير .

وقال إنه قد يتم تأجيل بعض الأفلام المعلن طرحها في بداية العام الجديد 2023 الفترة المقبلة ، بسبب خارطة التوزيع السينمائي بدور العرض ، لكن بصورة عامة المنافسة بين الأفلام في موسم أجازة نصف العام ببداية يناير ستكون قوية مثل المنافسة في باقي المواسم السينمائية خلال العام .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:32 ص, الأحد, 18 سبتمبر 22