أفلام بداية 2023 .. منافسة ساخنة بانتظار هنيدي ورمضان وأول ظهور للعالمي مينا مسعود

يشهد موسم أفلام بداية العام القادم 2023 ، طرح بعض الأفلام السينمائية الهامة بدور العرض المصرية ، حيث يتواجد لأول مرة النجم العالمي مينا مسعود في السينما المصرية بفيلم ” في عز الظهر” إخراج مرقص عادل ويشارك في بطولته ايمان العاصي وكوكبة من الفنانين.

كذلك يعود النجم محمد هنيدي للتعاون بعد 25 عاما مع النجمة منى زكي في فيلم” الجواهرجي ” إخراج إسلام خيري ، بعد أن قدما معا سابقا فيلم ” صعيدي في الجامعة الأمريكية ” ولاقى نجاحا كبيرا .

كما يقدم النجم محمد رمضان فيلمه السينمائي ” مرزوق وايتو” ، الذي يتعاون فيه لأول مرة مع المؤلف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سمير .

أحمد النجار : المنافسة تثري السينما المصرية وتواجد مينا مسعود لأول مرة بها لايضمن له تحقيق نجاح

قال الناقد الفني أحمد النجار إن هذه المنافسة تثري السينما المصرية ، حيث يظل صناعها يهتمون طيلة الوقت بانتاج أفلام سينمائية قوية انتاجيا وجيدة فنيا .

وأضاف للمال أن السينما المصرية حاليا لم تعد تعتمد فقط على التوزيع الخارجي لتحقيق ايرادات جيدة ، وأصبح التوزيع الداخلي مهما ويحقق مكاسب كبيرة .

وتابع قائلا إن تواجد مينا مسعود لأول مرة في السينما المصرية لايضمن له تحقيق نجاح جماهيري ، لأن الجمهور المصري لايهمه إذا كان النجم عالميا أم لا المهم هو الموضوع وكان يحتاج لمخرج سينمائي قوي مثل طارق العريان وشريف عرفة ، لأن اسم واحد فيهما يجذب الجمهور بدرجة كبيرة .

وأكد النجار أن محمد هنيدي متأرجح بين كونه نجم شباك في السينما وفنان تراجعت إيراداته بدرجة كبيرة مثل نجوم آخرين، حيث حقق فيلمه الأخير النمس والإنس ايرادات مرتفعة لكن فيلمه ” يوم مالوش لازمة” الذي سبقه لم يحظ بنجاح جماهيري لذلك هو متأرجح في منطقة وسط .

ولفت إلى أن محمد رمضان سيحقق نجاحا جيدا في فيلمه ” مرزوق وايتو” لكن لن يصل لنفس مستوى نجاح أفلامه السابقة ” عبده موتة” والألماني ” وغيرها ، حيث أنه أصبح متواجدا كل عام بمسلسل تليفزيوني بالإضافة للجدل المثار حوله دائما عبر مواقع السوشيال ميديا ، حيث أن الجمهور يكون متشوقا للنجم الذي يعزز نفسه بصورة أكبر مقارنة بمن يتواجد طيلة الوقت أمامه في كل مكان .

أشرف صقر : أفلام إجازة نصف العام تستوعب تواجد نجوما مثل محمد هنيدي

ويرى المنتج الفني أشرف صقر أن موسم أجازة نصف العام ببداية العام الجديد لايكون بنفس قوة مواسم الأعياد ، بسبب قصر الفترة الزمنية الخاصة به .

ولفت الى أنه يوجد اتجاه عالمي حاليا في الخارج بدخول كاميرات السينما القديمة مرة ثانية بعد سنين طويلة في الأعمال السينمائية ، وستكون مكلفة للغاية انتاجيا لذلك يجب الاهتمام بتقديم أفلام سينمائية جيدة فنيا الفترة القادمة .

وأضاف أن فكرة النجم الأوحد في السينما او العمل الفني لم تعد هي الأهم ، ويجب أن يظهر فنانين جدد شباب بشرط اجادتهم للأدوار التي تسند لهم.

وأوضح صقر أن أفلام اجازة نصف العام تستوعب تواجد نجوما مثل محمد هنيدي وكذلك محمد رمضان ، لاسيما مع انتشار مختلف المنصات الرقمية التي توفر فرصة لعرضها فيما بعد لتحقيق مكسب مادي كبير .

أيمن سلامة :المنافسة بين الأفلام في موسم أجازة نصف العام ببداية يناير ستكون قوية

وأوضح المؤلف أيمن سلامة أن فيلمه السينمائي ” بنات ثانوي ” الذي قام ببطولته النجمة الشابة جميلة عوض تم طرحه في موسم اجازة نصف العام وحقق ايرادات جيدة ، واستطاع المنافسة وقتها مع أفلام محمد أمام وتامر حسني وغيرهم .

ونوه إلى أن هذا الموسم يعتبر مهما مثل مواسم عيد الفطر والأضحى والصيف بالنسبة للسينما المصرية وصناع الأفلام ، حيث يسعون لطرح أفلامهم الجديدة بها لضمان تحقيق جذب جماهيري كبير .

وقال إنه قد يتم تأجيل بعض الأفلام المعلن طرحها في بداية العام الجديد 2023 الفترة المقبلة ، بسبب خارطة التوزيع السينمائي بدور العرض ، لكن بصورة عامة المنافسة بين الأفلام في موسم أجازة نصف العام ببداية يناير ستكون قوية مثل المنافسة في باقي المواسم السينمائية خلال العام .