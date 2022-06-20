أفلام «العريس» و«نحمده» و«واقع افتراضي» بالهناجر غدا

تقام بسينما الهناجر – بساحة الأوبرا – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الثلاثاء من كل أسبوع عروض الدورة الرابعة والعشرون من المهرجان القومي للسينما، والذي ينظمه قطاع الصندوق ، وتعرض غدا مجموعة أفلام روائية قصيرة وأفلام تسجيلية .

ثلاثة أفلام روائية قصيرة

تعرض أفلام روائية قصيرة وهي « العريس » من إخراج محمد شريف ، والفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة لأديب نوبل نجيب محفوظ تحمل نفس الاسم .

تدور حول شاب يتقدم لخطبة فتاة ولكن يرفضه الأب، والمخرج يعالج القصة بشكل فانتازي يتناسب مع مجريات العصر .

وفيلم « نحمده » من إخراج مصطفى وفيق ، ويدور الفيلم حول الطبيب النفسي حسن الذي يعاني من عصبية شديدة، ويكلف بمعالجة حالة تدعي نحمده .

بعدما اعتذر الطبيب المكلف عن علاجها، ويدور الفيلم في إطار نفسي بين نحمده المريضة نفسيا وحسن العصبي ولكنه في النهاية ينجح في علاجها .

أما فيلم « واقع افتراضي » للمخرج وائل أبو طالب يطرح الفيلم مشاكل التطبيقات الافتراضية على الهواتف المحمولة من خلال البطل الذي يقوم بحذف هذه التطبيقات.

رحمة و أحلام منسية فيلمين تسجيليين

كما تعرض أفلام تسجيلية اقل من 15 دقيقة يعرض فيلم « رحمة » من إخراج محمد الحامدي ، ويدور الفيلم حول رحمة أول مذيعة من ذوي الهمم والتي تعاني من متلازمة داون سيندروم .

من الأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة يعرض فيلم « أحلام منسية » من إخراج مروة الشرقاوي ويدور حول شاعر موهوب في الثلاثين من عمره يبدأ في التألق والتوهج الفني ولكنه يكتشف أنه مصاب بالفشل الكلوي ، ويتابع الفيلم رحلة علاجه بالمستشفيات .