أفلام البطولة الجماعية تعود للسينما عام 2024.. إثراء كبير وغيابها لظروف إنتاجية

تشهد الأفلام السينمائية أوائل عام 2024 عودة البطولة الجماعية بعد فترة لشاشة السينما المصرية بأفلام سينمائية متنوعة تتميز بطابع الأكشن والإثارة والتشويق .

فيعود المخرج السينمائي خالد يوسف للسينما بعد غياب 4 سنوات بفيلمه” الاسكندراني ” الذي يضم بطولة جماعية كبيرة لعدد من النجوم هم ، احمد العوضي وزينة وحسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبدالله ومحمود حافظ وعصام السقا ، الفيلم مأخوذ عن رواية الاسكندراني للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة .

كما يعود النجم عمرو يوسف أيضا بفيلم سينمائي جديد بعد غياب يضم بطولة جماعية بعدد من النجوم أبرزهم يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وعباس أبو الحسن واخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري وانتاج أحمد السبكي .

كذلك يقدم المخرج طارق العريان فيلم” ولاد رزق 3″ ، الذي يضم بطولة جماعية أيضا للنجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وآسر ياسين وسيد رجب وكريم قاسم وأحمد داوود ، تأليف صلاح الجهيني وانتاج هيئة الترفيه السعودية .

بالاضافة لفيلم ” أنف و3 عيون” بطولة ظافر عابدين وأمينة خليل اخراج أمير رمسيس وانتاج شاهيناز العقاد .

أحمد النجار :غياب البطولة الجماعية في السينما لفترة يرجع لظروف انتاجية

أعرب الناقد الفني أحمد النجار ان هذه الأفلام السينمائية على غرار ماقدم في الماضي مثل أفلام” الشيطان يعظ ” و” الفرح” و” كباريه ” و” ليلة البيبي دول ” و” صاحب المقام” وغيرها .

وقال لـ”المال” إن غياب البطولة الجماعية في السينما لفترة يرجع لظروف إنتاجية في المقام الأول ، لكن حينما يحوي الفيلم السينمائي أكثر من نجم مهم فتكون هناك مبارأة في التمثيل أشبه بما نشاهده في كرة القدم ، ولاننسى البطولة الجماعية بفيلم ” وقفة رجالة” منذ أعوام حمل توليفة سينمائية مختلفة وجذبت الجمهور فحقق نجاحا كبيرا .

وعلق أن هؤلاء النجوم وافقوا على المشاركة في هذه الأفلام معا التي ستعرض العام القادم ، بسبب وجود سيناريو وورق جيد ، لأن كل نجم لديه نرجسية أنه أفضل من الآخر ، لذلك استيعاب هؤلاء النجوم الكبار معا في هذه الأفلام أمرا صعبا بالطبع .

لفت النجار إلى أن ورش الكتابة ساهمت كثيرا في تقديم موضوعات معظمها يهتم بفكرة التمصير لأفكار مستوردة ، ونادرا حينما نرى فيلم سينمائي مصري خالص منذ فترة ، لذلك سنجد تجارب سينمائية كثيرة وناجحة في السينما هذه الفترة .

ويرى أن فيلم ” ولاد رزق3″ سيحظى بالنصيب الأكبر من النجاح مقارنة بهذه الأفلام ، خاصة أن الجزئين السابقين حققا نجاحا جماهيريا ، علاوة ان الجزء الثالث سيتم تصويره في المملكة العربية السعودية وسيتم توفير ميزانية ضخمة له لم يشهدها أي فيلم سينمائي سابقا .

ماجدة موريس :الجمهور سيجذبه الفيلم الذي يرى أنه يعبر عن أجزاء من حياته والسيناريو الجيد

وترى الناقدة ماجدة موريس أن البطولة الجماعية تعتمد في الأساس على وجود نص سينمائي ، هو الذي يحدد وجود منافسة على مستوى الدراما والأداء للممثلين وذلك أمرا مميزا .

حيث أنه يمكن اعتبار جزء كبير من حياتنا كبطولة جماعية ، ونشعر بها من البوستات بمواقع التواصل الاجتماعي وفق” موريس” ، لذلك الحياة عبارة عن بطولة جماعية .

وشددت على أنه يجب أن تكون القصة والسيناريو ذات جودة وقيمة فنية في هذه الأفلام ، مشيرة أن الجمهور سيجذبه الفيلم الذي يرى أنه يعبر عن أجزاء من حياته والسيناريو الجيد والاخراج يجب أن يكون مقنعا ، برغم أن أغلب الممثلين بهذه الأفلام أبطالا .

محمود قاسم :هذه النوعية من الأفلام السينمائية تساهم في إثراء السينما المصرية

وعلق الناقد السينمائي محمود قاسم أن هذه النوعية من الأفلام السينمائية تساهم في اثراء السينما المصرية ، خاصة حينما يكون الفيلم السينمائي المقدم للجمهور به عدد كبير من النجوم يكون هناك اهتمام كبير به وجودة فنية كبيرة وتكون هذه الأعمال السينمائية مميزة ، وكانت تقدم تلك النوعية بالسينما الأمريكية في الماضي .

أشار أيضا الى أن السينما المصرية بعد فترة جائحة الكورونا تراجعت فنيا بدرجة كبيرة ، لذلك تقديم أفلام تضم بطولة جماعية ستضيف كثيرا للشاشة الكبيرة في عام 2024 .

وتمنى قاسم أيضا أن تزيد هذه النوعية من الأعمال الفنية السينمائية الفترة المقبلة ، لأنها تكون أفلاما سينمائية ضخمة إنتاجيا وفنيا .