أفلام الأضحى.. الرابحون والخاسرون في موسم العيد

- ماجدة خير الله: أحمد عز ربح ومحمد سعد خرج من عباءة اللمبي ورمضان لم يضف شيئا - رامي عبد الرازق: طارق العريان ربح وشريف عرفة خسر ورمضان عليه مراجعة نفسه- حنان شومان: على ربيع ربح البطولة وخسر فنيا وعز استعاد نجوميتهأحمد حمدي: شهد موسم عيد الاضحى منذ ايام قليلة طرح حوالي 6 افلام سينم

– ماجدة خير الله: أحمد عز ربح ومحمد سعد خرج من عباءة اللمبي ورمضان لم يضف شيئا

– رامي عبد الرازق: طارق العريان ربح وشريف عرفة خسر ورمضان عليه مراجعة نفسه

– حنان شومان: على ربيع ربح البطولة وخسر فنيا وعز استعاد نجوميته





أحمد حمدي:

شهد موسم عيد الاضحى منذ ايام قليلة طرح حوالي 6 افلام سينمائية متنوعة بين الاكشن والكوميدي، وهي الخلية للنجم أحمد عز والكنز لمحمد رمضان وخير وبركة لعلي ربيع وشنطة حمزة لحمادة هلال وبث مباشر لسامح حسين وأمان ياصاحبي لصافيناز والليثي وهروب مفاجئ.

فربح في هذا الموسم بعض النجوم وفازوا بكعكة الايرادات منذ اللحظات الاولى لطرح فيلمهم وخيب الاخرون ظن جمهورهم فيهم ولم تلق أفلامهم رواجا جماهيريا كبيرا أو إعجابا من النقاد في الوسط الفني أيضا.

“المال” تلقى في هذا التقرير رؤية نقدية للرابحين في موسم عيد الاضحى السينمائي والخاسرون والأسباب وراء ذلك.

ترى الناقدة ماجدة خير الله، أن النجم أحمد عز ربح تجاريا وجماهيريا من فيلمه السينمائي الجديد الخلية، وكذلك المخرج طارق العريان، ولم يخرج احدا منه خاسرا في رأيها حتى شخصية أمينة خليل البسيطة قدمتها بشكل بسيط وجيد، لذلك لم تضف لها شيئا وكذلك لم تخسر منها فنيا، والفنانة روبي ايضا في دورها في فيلم الكنز .

وأضافت ل” المال” أن محمد سعد خرج رابحا من موسم عيد الاضحى لانه استطاع اخيرا الخروج من عباءة شخصية اللمبي التي قدمها منذ 17 عاما وظل يكرر نفسه فيها ويرجع الفضل في ذلك للمخرج شريف عرفة ، وكذلك احمد رزق ربح من فيلم الكنز ايضا وقدم دوره بشكل متقن .

وتابعت خير الله ، ان محمد رمضان لم يقدم اداءا متميزا كما توقع الكثيرين بل ظهر اداءه باهتا نوعا في فيلم الكنز فهو قدم مشهدين وهو يركب الخيل ويمسك السيف فقط وليست هذه صفات البطل الشعبي ، اما هند صبري فلم ياتي اداءها ودورها بشكل جيد وخسرت من مشاركتها في فيلم الكنز .

واكدت ان باقي الفنانين مثل سامح حسين وعلي ربيع وحمادة هلال خسروا من الموسم ولم يقدموا شيئا مميزا.

كما اكدت الناقد رامي عبد الرازق ، ان محمد سعد هو من اكثر النجوم الرابحين في موسم عيد الاضحى الماضي لانه قدم شخصية جيدة في فيلم الكنز خرج منها من شخصياته المكررة طيلة السنين الماضية واستجاب اخيرا لراي النقاد بعد مرور اكثر من 10 سنوات.

وأضاف أن احمد عز ربح جماهيريا بتحقيق فيلمه الخلية اعلى الايرادات في الموسم برغم ان اداءه ليس فيه اي جديد عن افلامه السينمائية السابقة ، والمخرج طارق العريان هو السبب في تحقيق الفيلم هذا النجاح لانه قدم فيلم اكشن مصري مميز .

وأشار إلى أن محمد رمضان خسر للمرة الثالثة من هذا الموسم وعليه ان يراجع نفسه جيدا سريعا لان نجوميته اصبحت على المحك بعد فشله جماهيريا للمرة الثالثة في عام واحد في افلام اخر ديك في مصر وجواب اعتقال والكنز وعدم قدرته على تحقيق ايرادات مرتفعة فيهم ، وفيلم الكنز فيه حالة من الملل الشديد في القصة وخسر منه ايضا المخرج شريف عرفة لانه لم يستطع صياغة القصة الماخوذة عن فيلم اجنبي بنكهة مصرية.

وقال أيضا إن السبب وراء تراجع نجومية رمضان أن الجمهور اصبح واعيا حتى المحبين له كنجم لم يعد لديهم حماسا ليذهبوا للسينما ويدفعوا 100 جنيه تذكرة لفيلمه والفيلم غير جيد الامر اصبح صعبا وفيه اختبار لنجومية اي فنان الفترة الحالية.

وتابع أن نجوم مسرح مصر على ربيع ومحمد عبد الرحمن خسرا من الموسم لأنهم لم يقدموا جديدا في افيهاتهم واداءهم فاصبحوا مكررين ولايقبل عليهم الجمهور بدرجة كبيرة.

اما الناقدة حنان شومان ترى، ان علي ربيع ربح وخسر في نفس الوقت من عيد الاضحى الماضي ، فربح بتصدره بطولة فيلم سينمائي لكنه خسر لانه لم يضيف لنفسه شيئا منه بسبب الافيهات المكررة التقليدية والاداء الثابت له الذي لم يتغير.

واضافت ان احمد عز كسب كثيرا من هذا الموسم واستعاد بريق نجوميته الذي تراجع السنين الماضية في مسلسله الاخير الاكسلانس وبسبب قضيته مع الفنانة زينة الشهيرة التي توقع الكثيرين انها هددت نجوميته لكنه اثبت للجميع انها لم تتراجع ابد واستطاع ان يحصد اعلى الايرادات واعجاب الجمهور والنقاد بفيلمه الجديد الخلية.

وأشارت إلى أن المخرجين طارق العريان وشريف عرفة خرجوا رابحين من هذا السباق ايضا بتقديمهم اعمالا مميزة ، لكن باقي الافلام بابطالها لم تربح من هذا الموسم ولم تضيف لنفسها رصيدا فنيا جديدا لدى الجمهور سواء افلام شنطة حمزة لحمادة هلال او امان ياصاحبي او بث مباشر لسامح حسين.