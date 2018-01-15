أفلام إجازة نصف العام تنافس على شباك التذاكر

سعد الدين: معجبو تامر حسني ينتقلون معه من الغناء للسينما.. ورمضان على المحك.. وعيد نجاحه متوسط عاطف: جمهور العيد لا يختلف عن نصف العام.. والتنبؤ بالإيرادات ظلم لصناع الأفلام أحمد حمديتستقبل دور العرض السينمائي بمصر الأيام القادمة، العديد من الأفلام التي حرص صناعها على تأج

سعد الدين: معجبو تامر حسني ينتقلون معه من الغناء للسينما.. ورمضان على المحك.. وعيد نجاحه متوسط



عاطف: جمهور العيد لا يختلف عن نصف العام.. والتنبؤ بالإيرادات ظلم لصناع الأفلام



أحمد حمدي



تستقبل دور العرض السينمائي بمصر الأيام القادمة، العديد من الأفلام التي حرص صناعها على تأجيلها الفترة الماضية لطرحها في إجازة نصف العام الدراسي، ومع استقبال عام 2018، وبعيدًا عن مواسم الأعياد السنوية المعروفة، وذلك حتى تحظى بأكبر قدر من الإيرادات، وتتنوع هذه الأعمال بين الأفلام الكوميدية مثل “خلاويص” للفنان أحمد عيد وآيتن عامر، و”حليمو” لطلعت زكريا، وبين أفلام الأكشن مثل “الديزل” لمحمد رمضان، والأفلام ذات النوعية الجديدة التي تجمع بين الكوميديا والطابع الرومانسي، مثل “البدلة “لتامر حسني، وكذلك فيلم “طلق صناعي” لحورية فرغلي، والذي يناقش قضية اجتماعية للمرأة و”كارما” للمخرج خالد يوسف.

وعن هذه التشكيلة من الافلام يقول الناقد الفني سمير الجمل لـ”المال”: إن أحمد عيد له جمهور مختلف عن بقية الفنانين المطروحين معه في إجازة نصف العام، وذلك لأنه اعتاد تقديم أفلام سينمائية تحمل قصة ومضمونًا جيدًا في السنوات الأخيرة، وتحقيق إيرادات جيدة أيضًا.

وأضاف: أتمنى من محمد رمضان تغيير جلده في فيلمه الجديد “الديزل” مثلما فعل في فيلم “الكنز” الأخير، والذي ظهر فيه بشكل جديد لأنه تعاون مع مخرج كبير بحجم شريف عرفة، لافتًا إلى أن الأفلام التي قدمها رمضان السنوات الماضية تضمنت الكثير من مشاهد البلطجة والعنف، وهذه ليست سينما في الأساس، على حد قوله.

وأشار الجمل إلى أن جمهور العيد مختلف تماما عن جمهور موسم إجازة نصف العام الدراسي أو بداية العام الجديد، وذلك لأنه في العيد تحرص كل فئات الشعب على مشاهدة الافلام، أما في موسم نصف العام فهناك جمهور معين يشاهد الأفلام فقط، وليست الطبقات الشعبية مثلما هو الحال في الأعياد.

وتابع: في الفترة الماضية في عام 2017 افلام جيدة مثل “الخلية” لاحمد عز، ولم يتوقع أحد نجاحه بهذا المستوى، وكذلك فيلم “الكنز”، لذلك لا يمكن توقع من سيفوز بالسباق الايام القادمة، متمنيًا ان تقترب موضوعات الأفلام السينمائية في مصر في العام الجديد من قضايا وهموم ومشاكل الناس، ومؤكد ان من اهم اسباب نجاح الخلية بهذا الشكل مناقشته لقضية الساعة وهي الارهاب.

اما الناقد احمد سعد الدين فيرى ان جمهور تامر حسني ينتقل معه من الغناء للسينما، بمعنى انه اصبح لديه ما يشبه الالتراس، وحينما يشاهد فيلمه الجديد ويجده جيدا يشاهده اكثر من مرة، ولو لم يكن جيدا يشاهدة مرة واحدة فقط، لكن في النهاية تامر حسني ما زال مطربا، ولم يتقن التمثيل بدرجة كبيرة رغم ان فيلمه الاخير “تصبح على خير” اشاد به الكثيرون بصورة كبيرة.

واضاف فيلم طلق صناعي منح جائزة في مهرجان دبي السينمائي مؤخرا، بالاضافة إلى ان تاريخ محمد دياب كمؤلف وخالد دياب كمخرج، يؤكد انه فيلم سينمائي مهم وسيشيد به النقاد.

واشار سعد الدين الى ان محمد رمضان اصبح على المحك بسبب عدم تحقيق افلامه الثلاثة الاخيرة “اخر ديك في مصر” و”جواب اعتقال” و”الكنز” ايرادات كبيرة مثل افلامه الاولى التي قدمها مثل عبده موتة وقلب الاسد، متمنيا ان يعود لنجاحه المتوقع برغم ان ذلك صعب للغاية بالنسبة له، لانه يحقق النجاح في مواسم الاعياد بصورة اكبر بسبب إقبال الفئات الشعبية على اعماله السينمائية، منوها انه يجب ان يأخذ درسا من اخطائه السابقة، ويقدم فيلما جديدا “الديزل” بخلطة مميزة تجذب له الجمهور مرة اخرى.

ونوه ايضًا الى أن موسم نصف العام مختلف بدرجة كبيرة عن الاعياد، لانها تتميز افلامها بالكوميديا بصورة اكبر، اما في نصف العام الكوميديا لا تحقق نجاحا بدرجة كبيرة لان الجمهور مختلف ايضا.

وأكد ان احمد عيد يقدم افلاما سينمائية لها مردود مهم للواقع والمجتمع المصري برغم انه لايصعد بصورة كبيرة ولايخفق بنفس الدرجة فهو مازال في مستوى متوسط من حيث النجاح والايرادات.

ويرى الناقد السينمائي احمد عاطف ان: هناك ظواهر في السينما المصرية تتكرر خلال السنين الماضية بغض النظر عن الموسم المطروح فيه الافلام، وهي سيطرة الفيلم الكوميدي والاكشن على بقية انواع السينما التجارية، منوها إلى ان اي افلام تحمل صيغة مختلفة عن هذين النوعين تعتبر استثناء، سواء كان التصنيف النوعي الخاص بها والاختلاف لا يعني الجودة بشكل مؤكد فقد تكون الافلام مختلفة وبرغم ذلك رديئة المستوى.

واكد عاطف انه لا يمكن التنبؤ أبدا او الحكم مسبقا عن ايرادات هذه الافلام، ومن سيكون رابحًا بصورة اكبر عن الآخر، ولو فعلنا ذلك فاننا نظلم صناع هذه الافلام ونقوم بإهدار جهدهم في صنع الفيلم، مسبقا بل يجب تحليل الإيجابيات الخاصة بكل فيلم على حدة بعد مشاهدته جيدا وابراز سلبياته ايضا لافتا الى ان كل ممثل يمكنه تغيير جلده فمحمد رمضان في عبده موتة ليس رمضان في اخر ديك في مصر او الكنز خاصة ان الاخير حمل تجربة سنمائية مختلفة تماما .

ونوه ايضا إلى أن جمهور الاعياد لا يختلف كثيرا عن جمهور اجازة نصف العام، ففي الحالتين الفئة الأكبر التي تحرص على مشاهدة الأفلام هم الشباب.