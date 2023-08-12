أفلام أكرم حسني وفراج وحاتم تواجه هنيدي ورمضان.. السينما «ولادة» والجمهور صانع الإيرادات

يطرح بعض الفنانين الأيام القادمة أفلام سينمائية جديدة للجمهور وهم من فناني الصف الثاني باستثناء النجم أكرم حسني ، يواجهون بها نجوم الصف الأول محمد هنيدي بفيلمه ” البريمو” ومحمد رمضان بفيلم” عالزيرو “، حيث يعود أكرم حسني بفيلم كوميدي ” العميل صفر” ، اخراج كريم العدل وفكرة محمد سامى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤى عبدالله، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة والفنانة السعودية فاطمة البنوي .

حيث يقدم الفنان أحمد حاتم فيلمه الجديد ” حسن المصري” وهو يجمع بين الدراما والأكش ويشارك فيه مراد مكرم وفريال يوسف والفيلم قصة نورا لبيب، والفيلم من تأليف سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.

كما يطرح الفنان محمد فراج فيلمه الجديد ” فوي فوي فوي ” ، وهو ثاني بطولة سينمائية يخوضها في مشواره الفني بعد تجربة فيلم ” القشاش” عام 2013 .

وتشارك في بطولة الفيلم الجديد ” فوي فوي ” النجمة نيلي كريم ، وبعض الفنانين منهم بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي

فايزة هنداوي :هذا هو التطور الطبيعي للفنان أن يتقدم من الصف الثاني للأول

أعربت الناقدة فايزة هنداوي عن كون أكرم حسني وأحمد حاتم ومحمد فراج فنانين موهوبين وقدموا تجارب سينمائية جيدة سابقا .

وتابعت قائلة أن أكرم حسني تجاربه السينمائية السابقة التي شارك في بطولته في أفلام ” البدلة ” وغيرها حققت نجاحا كبيرا ، بالاضافة أن محمد فراج أيضا قدم فيلم ” قط وفار ” منذ سنوات وكان جيدا أيضا .

ولفتت إلى أن أفلام محمد هنيدي ومحمد رمضان تم طرحها بدور العرض السينمائية ، بعد تصدر النجم كريم عبد العزيز بفليمه ” بيت الروبي” الايرادات تماما بالسينمات ، لكن حينما طرحت أفلامهما الجديدة أصبحوا هما المتصدرين لشباك التذاكر .

أكدت هنداوي أيضا أن هذا هو التطور الطبيعي للفنان أن يتقدم من الصف الثاني للأول ، ويقدموا بطولات سينمائية بأسمائهم والجمهور هو من سيحكم في النهاية على هذه التجارب الجديدة ، لأننا نتمنى أن يتواجد نجوما للصف الأول في السينما جدد بدلا من الاعتماد طيلة الوقت على نجوم معينين مثل أحمد عز وكريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وأحمد السقا ومحمد رمضان .

خالد محمود :من حق هؤلاء النجوم أن يأخذوا فرصتهم ويقدموا أنفسهم للجمهور

من ناحيته قال الناقد الفني خالد محمود أن ، التقييم يكون على جودة الفيلم وقدراته لجذب الجماهير وحرفيته في الصناعة والتنفيذ وقد يكون أفلام محمد هنيدي ومحمد رمضان الأخيرة ليست جيدة فنيا .

وشدد على أنه من من حق هؤلاء النجوم أن يأخذوا فرصتهم ويقدموا أنفسهم للجمهور ، لاسيما أن السينما تختلف عن الدراما فكاريزما السينما تختلف بدرجة كبيرة عن التلفزيون ، والدليل حينما حاول الفنان ماجد المصري تقديم بطولة لم يحقق نجاحا بقدر ماحقق في الأدوار الثانية .

لذلك نتمنى أن يتواجد أفلام كثيرة حتى يفرز الجمهور الجيد من الردئ ويستمتع بالمميز منها ، ويمكن أن يقدم هؤلاء النجوم محمد فراج أو أكرم حسني واحمد حاتم تيار سينمائي مختلف وجذاب للمشاهد عن مايقدمه نجوم الصف الأول مثل محمد هنيدي ومحمد رمضان ، بحيث لاتكون السينما المقدمة منهم تضحك على الجمهور أو تعتمد على التيمة التجارية التي يطرحها نجوم من الصف الأول دائما وفق” محمود “.

ولفت الى أن فيلم محمد فراج سيكون تجربة مختلفة ، حيث أن شركة الانتاج تدعمه بشدة وتراهن عليه وكذلك محمد ممدوح يمكن أن يكون الحصان الرابح لموسم الصيف السينمائي بفيلمه ” وش في وش ” ، بينما النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز يعزفان بشكل منفرد ومختلف خلال 3 سنوات الأخيرة ، أما أمير كرارة حينما خرج عن قالب الأكشن في فيلم” البعبع” مؤخرا لم يستطع تحقيق مستوى نجاح أفلامه السينمائية السابقة .

استطرد قائلا أننا نتمنى أن يجرب هذا الجيل من النجوم وربما تلمس تجربة سينمائية معينة الجمهور وتكون بماثبة سينما بديلة تجمع بين الجماهيرية والفنية عكس السائد حاليا في شباك التذاكر المصري .

طارق الشناوي : أكرم حسني أصبح الجمهور يلمسه كنجم

من ناحيته أبدى الناقد الفني طارق الشناوي رأيه أن محمد هنيدي خاض تجربة فيلمه الجديد ” البريمو ” بشكل ضعيف بعد هزيمته من ناحية الايرادات في فيلمه السابق” نبيل الجميل أخصائي تجميل ” وكذلك محمد رمضان هزم مرتين سينمائيا في أقل من شهريا المرة الأولى بفليمه ” هارلي” والثانية بفيلم ” هارلي ” ، لذلك ايرادات محمد هنيدي ورمضان كانت ضعيفة في أفلامهما الجديدة برغم كونهما نجما صف أول .

بالاضافة أن أكرم حسني أصبح الجمهور يلمسه كنجم بعد نجاحه في التلفزيون مؤخرا بقوة ، ويقدم لمسة كوميدية في فيلمه الجديد ” العميل صفر” ويمكن أن يحقق نجاحا جماهيريا به.

وكذلك محمد فراج قدم نفسه بصورة مميزة في أكثر من عمل فني منهم مسلسل ” لعبة نيوتن” وحقق به جماهيرية كبيرة وفق” الشناوي ” ، علاوة أن هناك رهان حقيقي على أحمد حاتم مؤخرا في السينما كبطل .