أفكار جديدة ببورسعيد لتشجيع المنتخب فى كأس العالم

أمانى العزازى اختلط صباح عيد الفطر اليوم الجمعة، فى بورسعيد بنكهة المونديال بالتزامن مع انطلاق أول مباراة للمنتخب أمام أوارجوي، بعد غياب 28 عاما عن كأس العالم. ووفق مشاهدات، لم تغلق المحلات التجارية أبوابها اليوم الأول للعيد كما اعتادت المدينة الحرة منذ سنوات عديدة. وتبارى أصحاب المحلات ا

أمانى العزازى

اختلط صباح عيد الفطر اليوم الجمعة، فى بورسعيد بنكهة المونديال بالتزامن مع انطلاق أول مباراة للمنتخب أمام أوارجوي، بعد غياب 28 عاما عن كأس العالم.

ووفق مشاهدات، لم تغلق المحلات التجارية أبوابها اليوم الأول للعيد كما اعتادت المدينة الحرة منذ سنوات عديدة.

وتبارى أصحاب المحلات التجارية بجانب أصحاب الكافتريات والكافيهات والمشروعات السياحية بالمدينة فى تنظيم دعوات للمشاهدة عبر شاشات ضخمة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات و تقديم جوائز لرواد وزوار وأبناء المدينة احتفالا بالمونديال.

وقال مروان فوزى درغام نائب رئيس مجموعة جيوفانى التجارية: “كتبنا على لوحات عملاقة تعالى اتصور انت وصحابك مع محمد صلاح و #كأس_العالم وتابع المباريات مجاناً على شاشة عمالة FULL HD”

وأضاف مخاطبا الزوار “لما تنزل صورتك على هاشتاج #جيوفاني_في_المونديال استنى هديتك القيمة من #جيوفاني_جروب لو كنت من أعلى 5 صور حصلت على إعجاب الاصدقاء بعد انتهاء دور المجموعات في كأس العالم”.

وتابع: “لقد جاءت الفكرة لعشق البورسعيدية المعروف لكرة القدم”، لافتا إلى أن المسابقات ستستمر في كل مباريات المنتخب.

وفي سياق متصل، اتخذ تشجيع المنتخب المصرى فى بورسعيد صورا عديدة تزامنت مع فرحة عيد الفطر المبارك.