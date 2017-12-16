أفق تقدم استشارات فنية إلى سبلتكس الألمانية

- الكلزة: تنفيذ مشروعين لـ"بيلكو" و"كيميكال فارم" بـ 250 ألف دولار محمود جمال تعاقدت أفق المتحدة للحلول التكنولوجية، مع شركة سبلتكس الألمانية لتكنولوجيا المعلومات، على تقديم خدمات الاستشارات الفنية فى مجال أنظمة ميكنة إدارة الأصول المالية وغير المالية "erp". وقال…

– الكلزة: تنفيذ مشروعين لـ”بيلكو” و”كيميكال فارم” بـ 250 ألف دولار

محمود جمال

تعاقدت أفق المتحدة للحلول التكنولوجية، مع شركة سبلتكس الألمانية لتكنولوجيا المعلومات، على تقديم خدمات الاستشارات الفنية فى مجال أنظمة ميكنة إدارة الأصول المالية وغير المالية “erp”.

وقال عصام الكلزة، رئيس أفق، إن سبلتكس لديها عملاء فى أكثر من دولة أوروبية، منها هولندا وسويسرا، وستتولى تقديم خدمات الاستشارات من مصر.

على صعيد آخر، كشف الكلزة لـ “المال”، عن تعاقد أفق مع شركتى “بيلكو الزراعية”، و”كيميكال فارم” المصريتين على توريد أنظمة erp، خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف بتكلفة 250 ألف دولار.

وأضاف أن تكلفة المشروع الأول تقدر بـ 150 ألف دولار، و100 ألف دولار.

يذكر أن شركة أفق تأسست عام 1997، وتمتلك محفظة متنوعة من الحلول فى عدة قطاعات، هى: الزراعة، والإنشاءات والاستشارات، والأدوية.