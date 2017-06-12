أفق تتعاقد مع الأهلى القطرى لميكنة الموارد البشرية

محمود جمالقال عصام الكلزة، رئيس شركة أفق المتحدة للحلول التكنولوجية، إن شركته تعاقدت مؤخرًا مع البنك الأهلى القطرى، على ميكنة إدارة الموارد البشرية بتكلفة 50 ألف دولار، وسيتم تسليم المشروع بعد شهر رمضان.وأوضح الكلزة لـ "المال"، أن الشركة ستحصل آخر دفعة من قيمة المشروع خلال أيام، مضيفًا أن الأمور

محمود جمال



قال عصام الكلزة، رئيس شركة أفق المتحدة للحلول التكنولوجية، إن شركته تعاقدت مؤخرًا مع البنك الأهلى القطرى، على ميكنة إدارة الموارد البشرية بتكلفة 50 ألف دولار، وسيتم تسليم المشروع بعد شهر رمضان.



وأوضح الكلزة لـ “المال”، أن الشركة ستحصل آخر دفعة من قيمة المشروع خلال أيام، مضيفًا أن الأمور تسير بهدوء حتى بعد قرار الحكومة المصرية قطع العلاقات مع الدوحة خلال الأسبوع الماضى.



على صعيد آخر، أكد أن السوق المصرية يشهد حاليًا حالة ركود شديدة لاسيما مع التداعيات السلبية لتحرير سعر صرف الجنيه على الشركات، وندرة المشروعات المطروحة.

يذكر أن الشركة تأسست عام 1997، وتمتلك محفظة حلول فى 3 قطاعات هى الزراعة، والإنشاءات، والاستشارات، والأدوية.