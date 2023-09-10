أفغانستان تعلق على إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان

أدانت حركة طالبان الأفغانية إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان الأسبوع الماضي في أعقاب اشتباكات بين قوات الأمن، متوقعة أن يقود توقف التجارة إلى خسائر فادحة للشركات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مسؤولون محليون إن معبر طورخم الحدودي النشط أُغلق يوم الأربعاء بعد أن بدأت القوات الباكستان وقوات طالبان الأفغانية تبادل إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة طالبان في بيان في وقت متأخر من مساء يوم السبت “ترى إمارة أفغانستان الإسلامية أن إغلاق بوابة طورخم وفتح النار على قوات الأمن الأفغانية من الجانب الباكستاني يتعارض مع حسن الجوار”.

وقال البيان إن الحادث بدأ بعد أن أطلقت قوات الأمن الباكستانية النار على قوات طالبان الأفغانية التي كانت تجري إصلاحات في موقع أمني قديم بالقرب من الحدود. ولم يرد مكتب الخارجية الباكستاني بعد على طلب التعليق.

وتوقفت مئات الشاحنات المحملة بالبضائع واشتكى التجار من تأثر حركة التجارة.

وقال البيان:”إغلاق بوابة طورخم يمكن أن يؤثر سلبا على التجارة الثنائية والإقليمية، ويتسبب في خسائر تجارية ومالية لفئة التجارة المشتركة في الجانبين”، مضيفا أن العديد من المسافرين عالقون أيضا على جانبي الحدود.

وتشكل النزاعات المرتبطة بالحدود الممتدة لمسافة 2600 كيلومتر موضع خلاف بين الجارتين منذ عقود.