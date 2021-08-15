أفغانستان بانتظار المجهول … قلق دولي من استيلاء طالبان على العاصمة وفوضى بالمطار

دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، كافة المواطنين الكويتيين إلى عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة،

دخلت أفغانستان مع سيطرة حركة طالبان المتشددة بقوة السلاح فصلا جديدا من الغموض ومستقبلا ملئ بالتقلبات وسط قلق دولي من استيلاء الحركة المسلحة على العاصمة كابل وحدوث فوضى بالمطار في مساع للفرار مما يعده البعض “جحيما” قادما.

وسيطرت طالبان الحركة المتشددة على العاصمة كابول ودخلت القصر الجمهوري عقب مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

وبحسب سبوتنيك الروسية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، حركة “طالبان” وكافة الأطراف الأفغانية الأخرى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحقوق والحريات

وقالت غوتيريش، في بيان نُشر على موقع الأمم المتحدة اليوم “يتابع الأمين العام بقلق بالغ التطور السريع للحالة في أفغانستان، ويحث طالبان وجميع الأطراف الأخرى على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية”.

وأضاف غوتيريش “لا تزال هناك تقارير عن انتهاكات وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المجتمعات الأكثر تضرراً من القتال.

ويهتم الأمين العام بشكل خاص بمستقبل النساء والفتيات، اللواتي يجب حماية حقوقهن المكتسبة بشق الأنفس”، مؤكدا “يجب أن تتوقف جميع الانتهاكات وندعو حركة طالبان وجميع الأطراف الأخرى إلى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق وحريات جميع الناس”.

وشدد غوتيريش لأنه “لا تزال الأمم المتحدة مصممة على المساهمة في تسوية سلمية، وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم الحيوي للمدنيين المحتاجين”.

فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أن سلامة مواطني الاتحاد الأوروبي وموظفي بعثاته الدبلوماسية في أفغانستان تعد أولوية على المدى القصير.

وقال ميشيل عبر تويتر مساء الأحد: “أمن مواطني وموظفي الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم تعد أولوية على المدى القصير. من الواضح بنفس القدر أنه يجب استخلاص العديد من الدروس”.

وأكد شارل ميشيل أنه على اتصال وثيق بمفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بخصوص تطورات الأوضاع في أفغانستان.

من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه غادر البلاد لمنع وقوع الكثير من القتلى وحقنا للدماء، مؤكدا أن حركة “طالبان” كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول من أجل الإطاحة به.

فيما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، قالوا إنها من مطار كابول، يظهر فيها فوضى عارمة وزحاما شديدا، في محاولة للهرب من البلاد بعد إعلان سيطرة حركة طالبان “الإرهابية في روسيا” على العاصمة كابول، بحسب سبوتنيك.

وفي أحد المقاطع قال ناشره إنه من داخل مطار “حامد كرزاي” في العاصمة كابول، ويظهر فيه زحاما شديدا من الركاب، وعلق ناشر المقطع: “هذا جنون! وضع مأساوي وفوضوي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول ، أفغانستان حيث يستعد الناس لمغادرة العاصمة بعد أن أعلن إرهابيو طالبان سيطرتهم الكاملة”.

​ونقلت مشاهد أخرى فوضى عارمة داخل المطار، في منطقة مدرجات الطائرات، حيث يتجمع المئات من المسافرين بالقرب من طائرة تقف داخل المطار، وعلق ناشر المقطع قائلا: “مشاهد فوضوية مجنونة في مطار كابول”.

فيما دعت وزارة الخارجية الكويتية، الأحد، كافة المواطنين الكويتيين إلى عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة، موجهة رسالة عاجلة إلى المواطنين الموجودين هناك.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن” وزارة الخارجية أهابت بكافة المواطنين الكويتيين عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة وتدعو المواطنين الموجودين هناك لأهمية مغادرتها فورا”.

وأكدت الوزارة، استعدادها لتقديم المساعدة والرد على استفسارات المواطنين الكويتيين على هواتف الطوارئ كأرقام السفارة في أوزبكستان وباكستان.