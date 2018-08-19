أفضل 7 أماكن للسفر خلال أجازة عيد الأضحى

المال - خاص:مع قرب حلول موعد عيد الأضحى المبارك، يسعى الكثيرون للعثور على بقعة على وجه الأرض تحتوي على طقس معتدل ومقبول إلى حد كبير لقضاء وقت ممتع خلال إجازة العيد.فيما يلي أفضل الأماكن للسفر خلال إجازة عيد الأضحى للهروب بها من ارتفاع حرارة الطقس.براتشواب خيري خان - تايلندانظرا لأن المناخ في

المال – خاص:

مع قرب حلول موعد عيد الأضحى المبارك، يسعى الكثيرون للعثور على بقعة على وجه الأرض تحتوي على طقس معتدل ومقبول إلى حد كبير لقضاء وقت ممتع خلال إجازة العيد.

فيما يلي أفضل الأماكن للسفر خلال إجازة عيد الأضحى للهروب بها من ارتفاع حرارة الطقس.

براتشواب خيري خان – تايلندا



نظرا لأن المناخ في تايلند يخضع لثلاث مواسم والفترة الحالية هو موسم الأمطار الغزيرة، فإن معظم البلاد يكسوها الأمطار الغزيرة بعض الشيء فيماعدا، محافظة براتشواب خيري خان ، حيث تتميز في شهر أغسطس والذي يتزامن فيه عيد الأضحى المبارك بالطقس المعتدل للغاية، فهي تعد أفضل الأماكن في تايلاند من حيث الطقس على مدار العام.

يعد منتجع هوا هين من أفضل الأماكن التي نرشحها لك في تلك المحافظة، حيث ستستمتع بكل تأكيد بالجلوس على شاطيء باتايا وكو سامت المميز.

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سويسرا

لمجرد وصول الصيف ، هذا لا يعني ذلك أن موسم التزلج قد انتهى في سويسرا، حيث تعد سويسرا جنة من المنتجعات والمناطق الجبلية ، مع ميزة إضافية تتمثل في مشاهد الشوكولاتة المذهل في كل مكان تنظر إليه، والتي ستتمكن بسببها بالأستمتاع والمرح الشديد خلال عيد الأضحى المبارك.

تقع جبال الألب على عتبة داركم مباشرةً ، وتوفر بعض الفرص الرائعة للتزلج والتزلج على الجليد ، وتقدم عطلة صيفية مميزة.

بالإضافة إلى ذلك ، توفر مدن زيورخ وجنيف وليون – من بين غيرها – تجارب رائعة خاصة مع التسوق ومناطق الجذب الثقافية الرائعة ، كما أن سيتاح أمامك فرصة للتجول في متاهة الشوارع المرصوفة بالحصى والتمتع بالجو ببساطة.

مومباي – الهند



تعد مدينة مومباي في الهند من أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها خلال عيد الأضحى المبارك والتمتع بحرارة جو معتدلة بشكل كبير، حيث تمر تلك المدينة في هذا الوقت بفترة الرياح الموسمية معتدلة الحرارة بشكل كبير، كما يمكنك التمتع أيضًا في هذا الوقت بزيارة صحراء راجستان والمناطق في الشمال الغربي من جبال الهيمالايا.

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براغ – التشيك

هذه المدينة النابضة بالحياة تنبض بالحياة في شهر أغسطس الذي يتزامن معه عيد الأضحى المبارك ، حيث ستتمتع بميزة درجة الحرارة المعتدلة والاستمتاع بالمناظر والمشاهد والروائح في المدينة القديمة أو قلعة براغ أو الساعة الفلكية التي تعود إلى القرون الوسطى أو أحد المتاحف العديدة التي تملأ المدينة.

يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بالوقت بالتجول في حدائق براغ المميزة والمختلفة ، أو حتى الصعود إلى قمة تل كاستل للحصول على لمحة عامة عن المدينة بأكملها: مكان مثالي للاسترخاء .

أوشوايا – الأرجنتين

أوشوايا، تلك المدينة الواقعة في الارجنتين، واحدة من أفضل الأماكن التي يمكنك الاستمتاع بها في عيد الأضحى المبارك، خاصة مع طقسها المميز للغاية المرصع بقطرات من الثلج المنعش، البعيد كل البعد عن حرارة الجو العالية التي يتسم بها معظم الدول العربية منها والغربية.

كما يمكنك الاستمتاع بشواطئيها المميزة وبرياضة التجديف وسط الطقس المنعش.

تركيا

على الرغم من أن فصل الصيف وخاصة أغسطس الذي يتزامن فيه توقيت عيد الأضحى المبارك يعد من أكثر الأشهر حرارة في تركيا، إلا أن اقصى درجة حرارة يتم تسجيلها في تركيا خلال فصل الصيف هي 30 درجة مئوية، الذي يعد طقس حار ولكن معتدل بشكل كبير مقارنة بما تشهدة الدول العربية من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

اسكتلندا

مع درجات حرارة لطيفة بين 18 و 20 درجة مئوية ، فإن الجزء الشمالي من المملكة المتحدة لا يزال باردًا خلال موسم الصيف الحار للغاية ودرجات الحرارة الجو التي ضربت معظم البلاد، هنا ستتمكن من الاستمتاع بعيد الأضحى المبارك، خاصة إذا كنت أحد الأشخاص الذين لا يتحملون الحرارة لسبب أو لآخر.