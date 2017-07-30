أفضل 10 طرازات سيارات لعام 2017

- رانجلير فقط المطروحة محلياًشريف عيسىأعلنت مؤسسة KBB اﻷمريكية لأبحاث السيارات عن أفضل 10 سيارات خلال العام الجارى من خلال براعة التصميم، وجودة وكفاءة السيارة، وسعة المحرك وقوته، وغيرها من المعايير التى اعتمد عليها التقييم.واحتلت هوندا اليابانية صدارة العلامات التجارية، والتى تمكنت طرازاتها من

– رانجلير فقط المطروحة محلياً



شريف عيسى

أعلنت مؤسسة KBB اﻷمريكية لأبحاث السيارات عن أفضل 10 سيارات خلال العام الجارى من خلال براعة التصميم، وجودة وكفاءة السيارة، وسعة المحرك وقوته، وغيرها من المعايير التى اعتمد عليها التقييم.

واحتلت هوندا اليابانية صدارة العلامات التجارية، والتى تمكنت طرازاتها من حصد أكثر من مركز فى القائمة التى أعدتها المؤسسة بالمشاركة بـ 3 طرازات، فيما جاءت كيا الكورية بالمركز الثانى بإستحواذها على مركزين فى القائمة.

واحتلت هوندا أكورد المركز اﻷول فى قائمة أفضل السيارات خلال 2017، بطرازها المزود بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 2.4 لتر، بقوة 185 حصاناً، كما استحوذت هوندا على المركز الثانى بطرازها سيفك والمزودة بمحرك رباعى اﻹسطوانات، سعة 2 لتر، بقوة 158 حصاناً.

أما المركز الثالث فكان من نصيب العلامة الأمريكية “جيب” رانجلر، والمزودة بمحرك سداسى الأسطوانات على شكل V، سعة 3.6 لتر، بقوة 285 حصان.

وجاءت سوناتا التابعة للعلامة الكورية هيونداى فى المركز الرابع فى قائمة الطرازات اﻷفضل خلال العام الجارى، والمزودة بمحرك 4 سلندر، سعة 2.4 لتر، بقوة 185 حصان، فى حين جاءت كيا اوبتيما بالمركز الخامس والمدعومة بمحرك 4 سلندر، سعة 2.4 لتر، بقوة 185 حصاناً.

وتمكن طراز بريوس التابع للعلامة التجارية اﻷغلى عالميا “تويوتا” من حصد المركز السادس والمزودة بمحرك هجينى سعة 1.8 لتر، بقوة 95 حصان، فيما اقتنصت شيفورلية امبالا المركز السابع فى قائمة أفضل طرازات لعام 2017، بالمزودة بمحرك سعة 2.5 لتر، بقوة 305 حصان.

وفى المركز الثامن جاءت كيا سبورتاج والمدعومة بمحرك 2400 سى سى، بقوة 181 حصاناً، فيما حلت هوندا CR-V بالمركز التاسع فى القائمة الفئمة المزودة بمحرك 2.4 لتر بقوة 184 حصان، فيما حصدت سوبار امبريزا المركز العاشر والتى تحتوى على محرك سعة 2 لتر، بقوة 148 حصاناً.

ويتوافر بالسوق المحلية طراز واحد فقط، من الطرازات اﻷفضل خلال العام الجارى وهو جيب رانجلر، أما باقى الطرازات فمتوافر أغلبها لكن بمواصفات أقل.