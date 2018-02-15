أفضل 10 سيارات كهربائية لعام 2018

شريف عيسىباتت السيارات الكهربائية أكثر انتشارًا من أى وقت مضى، فقد تمكنت للمرة الأولى منذ ظهورها على الساحة العالمية من بلوغ حاجز مليون وحدة مبيعة وفقًا لتقديرات مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات.ورغم محاولات كبار مصنعى السيارات إحداث طفرة بمجال صناعة السيارات والمركبات الكهربية، فإن مخاوف المست

شريف عيسى

باتت السيارات الكهربائية أكثر انتشارًا من أى وقت مضى، فقد تمكنت للمرة الأولى منذ ظهورها على الساحة العالمية من بلوغ حاجز مليون وحدة مبيعة وفقًا لتقديرات مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات.

ورغم محاولات كبار مصنعى السيارات إحداث طفرة بمجال صناعة السيارات والمركبات الكهربية، فإن مخاوف المستهلك ما زالت تنحسر فى مدى قدرة الشحنة الواحدة فى تحقيق أكبر مسافة ممكنة، دون الحاجة لإعادة الشحن خلال المسافات الطويلة، خاصة أن الغالبية الغطمى من السيارات تغطى فى العادة ما يقرب من 240 كم، بين الشحنتين، كما أنها تحتاج لوقت كبير حتى تتمكن السيارة من الشحن بالكامل، وذلك للسيارات الكهربية المتوسطة.

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربية الفاخرة والتى تستطيع السير لمسافة ضِعف التى تقطعها السيارات الاقتصادية، فإن الإقبال عليها ما زال محدودًا فى ظل ارتفاع أسعارها.

يوضح الجدول التالى، والصادر عن موقع What car، أفضل 10 سيارات كهربية لعام 2018، والتى يمكنك اقتناؤها وفقًا لقدرتها على السير مسافة طويلة فى الشحنة الواحدة، بالإضافة إلى سعرها:



