أفضل 10 دول للعاملين الأجانب

خالد بدر الدين قامت مؤسسة إنترنيشنز بمسح عن العاملين فى الخارج الذى تقوم به كل عام, وأعلنت أن البحرين احتلت المركز الأول هذا العام كأفضل دولة يمكن للأجانب أن يعملوا ويسكنوا فيها. وذكرت وكالة بلومبرج أن مسح إكسبات إنسايدر الذى جرى على أكثر من 13 ألفا من العاملين فى الخارج، والذين جاءوا من 166 دولة

خالد بدر الدين

قامت مؤسسة إنترنيشنز بمسح عن العاملين فى الخارج الذى تقوم به كل عام, وأعلنت أن البحرين احتلت المركز الأول هذا العام كأفضل دولة يمكن للأجانب أن يعملوا ويسكنوا فيها.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مسح إكسبات إنسايدر الذى جرى على أكثر من 13 ألفا من العاملين فى الخارج، والذين جاءوا من 166 دولة وضع قائمة بأفضل 10 دول وأسوأ 10 دول من بين 65 دولة لعمل وسكن الأجانب الذين يعملون خارج بلادهم، ويصل عددهم إلى حوالى 50 مليون نسمة على مستوى العالم ومن المتوقع أن يصلوا إلى 60 مليون شخص فى غضون 5 سنوات القادمة.

وجاء كوستاريكا فى المركز الثانى وبعدها المكسيك ثم تايوان والبرتغال ونيوزيلندا ومالطة وكولومبيا وسنغافورة وإسبانيا فى المركز العاشر، بينما هبط مركز بريطانيا من 21 العام الماضى إلى 54 هذا العام بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبى، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية نزل مركزها من 26 إلى 43 خلال نفس الفترة بسبب سياسة الرئيس دونالد ترامب المعادية للأجانب.

وتفوقت البحرين على جيرانها من دول الخليج مثل السعودية والكويت وقطر التى دخلت قائمة أسوأ الدول للعاملين الأجانب، والتى تصدرتها اليونان بسبب مشاكلها الاقتصادية، وبعدها الكويت ثم نيجيريا التى تنتشر فيها أعمال إرهابية، والبرازيل التى تعانى أيضا من توترات اجتماعية وسياسية ومتاعب اقتصادية لتحتل رابع أسوأ مركز ثم السعودية وإيطاليا وأوكرانيا وقطر والهند وأخيرا تركيا.

ومن الدول الأخرى التى هبط مركزها أستراليا التى كانت ضمن العشرة الأوائل العام الماضى باتت فى المركز 34 هذا العام، بينما جاءت الصين فى المركز 55 من بين 65 دولة رغم أن الأجانب يؤكدون أنها من البلاد المفضل للعمل فيها.



يذكر أن مؤسسة إنترنيشنز تتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية مقرا لها، وتضم 2.8 مليون من الذين يعملون خارج بلادهم.



قائمة بأفضل 10 دول و أسوأ 10 دول للعاملين الأجانب فى العالم

م أفضل 10 دول أسوأ 10 دول 1 البحرين اليونان 2 كوستاريكا الكويت 3 المكسيك نيجيريا 4 تايوان البرازيل 5 البرتغال السعودية 6 نيوزيلندا إيطاليا 7 مالطة أوكرانيا 8 كولومبيا قطر 9 سنغافورة الهند 10 إسبانيا تركيا

المصدر: مؤسسة انترنيشنز