أفضل من فترة ما قبل «كورونا».. حاكم دبي: اقتصاد الإمارات ينمو بنسبة 3.8% في 2021

قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن اقتصاد الإمارات الوطني حقق نموا بنسبة 3.8% في 2021.

وذكر الشيخ محمد في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، أن مركز الإحصاء انتهى من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2021، وأن توقعات البنك الدولي كانت تشير لتحقيق نمو قدره 2.1% لاقتصاد الإمارات الوطني.

وقال: “حققنا نموا بـ3.8% في 2021 (أعلى من نمو 2019)، والأعلى في المنطقة، وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و489 مليار درهم”.

وتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في 2022.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري في مارس الماضي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأن ينمو الاقتصاد ما بين 5 إلى 6% هذا العام بينما يتعافى من الجائحة، وأن يواصل النمو بنفس الوتيرة على مدار الأعوام القليلة القادمة للمساعدة في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.