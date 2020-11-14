أفضل كوبون خصم نون مصر في البلاك فرايدى 2020 يعطي خصم حتي 72٪

طرحت المنصة الالكترونية نون مصر مجموعة من التخفيضات الكبيرة على عدد من المنتجات خاصة الملابس والعطور و الأجهزة الإلكترونية والموبايلات و الأحذية ، وذلك تزامناً مع عروض البلاك فرايدي 2020 والتي أعلنت عنها نون مصر منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وتستمر حتي اخر الشهر ، ويعد عرض بلاك فرايدي هو تقليد تجاري امريكي نتيجة الأزمة الاقتصادية الضخمة التي تعرضت لها متاجر ومصانع جراء حالة الكساد و الركود في المبيعات، عند إستخدامك كوبون خصم نون مصر enjoy37 يمكنك من تخفيض جميع الاسعار حتى 80 % على كل منتجات
كوبون خصم نون مصر على الملابس
تقدم نون مصر ، خصومات على مختلف الملابس النسائية و الرجالي بنسبة خصم تبدل من 29٪ وحتي 72٪ ، كما يمكنك الشراء والإستفادة بخصم فوق خصم الموقع من خلال إستخدام كوبون خصم نون مصر enjoy37
ديفاكتو فلامنجو فستان ليل فوق الركبة ، خصم 29٪ ، بسعر 119 جنيه بدلا من 169 جنيه .
إيزور جمبسوت فوق الركبة مطبوع عليه نقشة الزهور ، خصم 63٪ بسعر 109 جنيه بدلاً من 300 جنيه .
إيزور فستان متوسط الطول برقبة دائرية ، خصم 72٪ بسعر 95 جنيه بدلا من 340 جنيه .
كوبون خصم نون مصر على الموبايلات
لينوفو تابلت M7 7305I بشاشة مقاس 7 بوصات وذاكرة رام 1 جيجابايت وذاكرة داخلية 16 جيجابايت، يدعم الواي فاي وتقنية 3G، بسعر 1549 جنيه بدلاً من 1699 جنيه بخصم 8٪ .
سامسونج جالاكسي M11 بشريحيتن بلون أزرق بذاكرة رام 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE ، خصم 17٪ ، بسعر 2149 جنيه بدلاً من 2599 جنيه .
آي باد أبل – 2020 (الجيل الثامن) بشاشة مقاس 10.2 بوصة وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ومزود بخاصية واي فاي ، خصم 24٪ ، بسعر 7599 جنيه بدلا من 9999 جنيه .
كوبون خصم نون مصر للأحذية
بوما حذاء جري هايبرد آسترو ، خصم 29٪ ، بسعر 2449.30 جنيه بدلا من 3499 جنيه .
سكيتشرز حذاء تدريب سوميتس كحلي ، خصم 30٪ ، بسعر 1147 جنيه بدلا من 1639 جنيه .
سكيتشرز حذاء جو ووك لايت من دون رباط ، خصم 57٪ ، بسعر 960.60 جنيه بدلا من 2239 جنيه .
كما يمكنكم استخدام كود خصم enjoy37 يعطيكم خصم فوق الخصم المقدم من الموقع يصل إلي 50%
كود خصم نون مصر على الإلكترونيات
كونتكس تلفزيون بدقة عالية كاملة 40 بوصة CON40P28NFA0A ، بخصم 9٪ ، بسعر 2626 جنيه بدلا من 2899 جنيه.
سامسونج تلفزيون LED بدقة عالية الوضوح حجم 32 بوصة مع جهاز استقبال مدمج UA32N5000ASXEG أسود ، خصم 18٪ ، بسعر 2599 بدلاً من 3200 جنيه .
سامسونج 65-Inch Curved Smart 4K UHD TV With Built-In Receiver 65RU7300 ، خصم 25٪ ، بسعر 11599 جنيه بدلا من 15575 جنيه .
تشيري لابتوب ZE06G قابل للتحويل 2 في 1 بشاشة لمس مقاس 10.1 بوصة ومعالج إنتل أتوم X5/وذاكرة رام سعة 2 جيجابايت/وذاكرة فلاش سعة 32 جيجابايت/وبطاقة رسومات إنتل عالية الوضوح ، خصم 46٪ ، بسعر 2400 جنيه بدلا من 4499 جنيه .
كما يمكنكم استخدام كود خصم نون مصر enjoy37 يعطيكم خصم فوق الخصم المقدم من الموقع يصل إلي 50%
كود خصم نون مصر للعطور
ماء عطر راين دروبس 50مل ، خصم 6٪ بسعر 282 جنيه بدلا من 300 جنيه .
نارسيسو رودريغز ماء عطر نارسيسو رودريغيز 100مل ، خصم 13٪ ، بسعر 1300 جنيه بدلاً من 1500 جنيه .
إس. تي. ديبون عطر رويال أمبر 100مل ، خصم 55٪ بسعر 600 جنيه بدلاً من 1355 جنيه .
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