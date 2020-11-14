أفضل كوبون خصم نون مصر في البلاك فرايدى 2020 يعطي خصم حتي 72٪

طرحت المنصة الالكترونية نون مصر مجموعة من التخفيضات الكبيرة على عدد من المنتجات خاصة الملابس والعطور و الأجهزة الإلكترونية والموبايلات و الأحذية ، وذلك تزامناً مع عروض البلاك فرايدي 2020 والتي أعلنت عنها نون مصر منذ بداية شهر نوفمبر الجاري…

طرحت المنصة الالكترونية نون مصر مجموعة من التخفيضات الكبيرة على عدد من المنتجات خاصة الملابس والعطور و الأجهزة الإلكترونية والموبايلات و الأحذية ، وذلك تزامناً مع عروض البلاك فرايدي 2020 والتي أعلنت عنها نون مصر منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وتستمر حتي اخر الشهر ، ويعد عرض بلاك فرايدي هو تقليد تجاري امريكي نتيجة الأزمة الاقتصادية الضخمة التي تعرضت لها متاجر ومصانع جراء حالة الكساد و الركود في المبيعات، عند إستخدامك كوبون خصم نون مصر enjoy37 يمكنك من تخفيض جميع الاسعار حتى 80 % على كل منتجات

كوبون خصم نون مصر على الملابس

تقدم نون مصر ، خصومات على مختلف الملابس النسائية و الرجالي بنسبة خصم تبدل من 29٪ وحتي 72٪ ، كما يمكنك الشراء والإستفادة بخصم فوق خصم الموقع من خلال إستخدام كوبون خصم نون مصر enjoy37

ديفاكتو فلامنجو فستان ليل فوق الركبة ، خصم 29٪ ، بسعر 119 جنيه بدلا من 169 جنيه .

إيزور جمبسوت فوق الركبة مطبوع عليه نقشة الزهور ، خصم 63٪ بسعر 109 جنيه بدلاً من 300 جنيه .

إيزور فستان متوسط الطول برقبة دائرية ، خصم 72٪ بسعر 95 جنيه بدلا من 340 جنيه .

كوبون خصم نون مصر على الموبايلات

لينوفو تابلت M7 7305I بشاشة مقاس 7 بوصات وذاكرة رام 1 جيجابايت وذاكرة داخلية 16 جيجابايت، يدعم الواي فاي وتقنية 3G، بسعر 1549 جنيه بدلاً من 1699 جنيه بخصم 8٪ .

سامسونج جالاكسي M11 بشريحيتن بلون أزرق بذاكرة رام 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE ، خصم 17٪ ، بسعر 2149 جنيه بدلاً من 2599 جنيه .

آي باد أبل – 2020 (الجيل الثامن) بشاشة مقاس 10.2 بوصة وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ومزود بخاصية واي فاي ، خصم 24٪ ، بسعر 7599 جنيه بدلا من 9999 جنيه .

كوبون خصم نون مصر للأحذية

بوما حذاء جري هايبرد آسترو ، خصم 29٪ ، بسعر 2449.30 جنيه بدلا من 3499 جنيه .

سكيتشرز حذاء تدريب سوميتس كحلي ، خصم 30٪ ، بسعر 1147 جنيه بدلا من 1639 جنيه .

سكيتشرز حذاء جو ووك لايت من دون رباط ، خصم 57٪ ، بسعر 960.60 جنيه بدلا من 2239 جنيه .

كما يمكنكم استخدام كود خصم enjoy37 يعطيكم خصم فوق الخصم المقدم من الموقع يصل إلي 50%

كود خصم نون مصر على الإلكترونيات

كونتكس تلفزيون بدقة عالية كاملة 40 بوصة CON40P28NFA0A ، بخصم 9٪ ، بسعر 2626 جنيه بدلا من 2899 جنيه.

سامسونج تلفزيون LED بدقة عالية الوضوح حجم 32 بوصة مع جهاز استقبال مدمج UA32N5000ASXEG أسود ، خصم 18٪ ، بسعر 2599 بدلاً من 3200 جنيه .

سامسونج 65-Inch Curved Smart 4K UHD TV With Built-In Receiver 65RU7300 ، خصم 25٪ ، بسعر 11599 جنيه بدلا من 15575 جنيه .

تشيري لابتوب ZE06G قابل للتحويل 2 في 1 بشاشة لمس مقاس 10.1 بوصة ومعالج إنتل أتوم X5/وذاكرة رام سعة 2 جيجابايت/وذاكرة فلاش سعة 32 جيجابايت/وبطاقة رسومات إنتل عالية الوضوح ، خصم 46٪ ، بسعر 2400 جنيه بدلا من 4499 جنيه .

كما يمكنكم استخدام كود خصم نون مصر enjoy37 يعطيكم خصم فوق الخصم المقدم من الموقع يصل إلي 50%

كود خصم نون مصر للعطور

ماء عطر راين دروبس 50مل ، خصم 6٪ بسعر 282 جنيه بدلا من 300 جنيه .

نارسيسو رودريغز ماء عطر نارسيسو رودريغيز 100مل ، خصم 13٪ ، بسعر 1300 جنيه بدلاً من 1500 جنيه .

إس. تي. ديبون عطر رويال أمبر 100مل ، خصم 55٪ بسعر 600 جنيه بدلاً من 1355 جنيه .

و متاح على شبكة الإنترنت عدد من المواقع الإلكترونية التي تقدم كوبون خصم يصل الي 72٪ من قيمة إجمالي المشتريات، إضافة إلي كوبون اخر خصم بقيمة 150 جنيه على قيمة المشتريات .



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