أفضل اﻷوعية الادخارية لدى المصريين

❏ السعيد: العقارات والبورصة تنتظر تراجع أسعار الفائدة

❏ الشنيطى: ننصح بالتنويع قدر الإمكان

❏ الشواربى: العملة الخضراء فقدت جاذبيتها

❏ مرعى: أتوقع تحقيق مجموعة طلعت مصطفى و«مدينة نصر» نتائج قوية



أسماء السيد

مر عام ويزيد على أولى خطوات اﻹصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية والخاصة بـ«تعويم الجنيه»، شهدت خلالها السوق المحلية العديد من التغيرات، أهمها فقدان %100 من قيمة عُملتها أمام الدولار، لتتلاشى بذلك قيمة مدخرات المصريين، وهو ما دفعهم للبحث عن أوعية ادخارية آمنة للحفاظ على ما تبقى منها.

وشهدت تلك اﻵونة موجة تضخمية مرتفعة أيضًا؛ بسبب تضاعف أسعار السلع والخدمات، واتجهت الحكومة لكبح ذلك عن طريق جمع اﻷموال بطرح شهادات ادخار بفائدة تصل إلى %20 كل ثلاثة أشهر على أجل 18 شهرًا، وأخرى بفائدة %16 شهريًا على أجل 3 سنوات.

وعقب مرور 13 شهرًا على «تحرير سعر الصرف»، طرحت «المال» سؤالها على مجموعة من الخبراء بالسوق المحلية حول أفضل اﻷوعية الاخارية المتاحة أمام المصريين من بين شهادات الادخار البنكية ذات الفائدة المرتفعة، والعقار والبورصة والذهب والدولار.

وأكد الخبراء أن شهادات الـ%20 لا تزال تخطف اﻷنظار حتى الفترة الراهنة، ولحين إشعار آخر من البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، مع احتمالية استمرارها كأفضل وعاء حتى فى ظل خفض أسعار فائدتها لعدة عوامل، من بينها الحصول على عوائد دورية يمكن ضخها فى وعاء استثمارى آخر، إضافة إلى انعدام المخاطرة بها.

وأشار الخبراء إلى أن البورصة تأتى كمرحلة ثانية بالنسبة للمستثمر الذى لديه القدرة على تحمل المخاطر، وفى مرحلة ثالثة يأتى قطاع العقارات فى ظل العديد من المشروعات الجديدة التى سيتم الشروع فيها خلال الفترات المقبلة، فيما تحفظوا على الاستثمار فى الذهب، كما أكدوا إجمالاً تجنب الاستثمار فى الدولار.

وقال طارق الشواربى، رئيس قسم البحوث بشركة «بلتون المالية القابضة»، إن الأوعية الاستثمارية تختلف حسب طبيعة المستثمر ذاته.

وأضاف أن شهادات الادخار تكون أفضل بالنسبة للمستثمر الذى يفضل العوائد الثابتة المنخفضة المخاطرة، فى حين تفضل البورصة للمستثمر الذى لديه توقعات بعوائد أعلى من شهادات الادخار، ولكن بنسبة مخاطر أعلى، وبالتالى فإن توقعات خفض الفائدة على الادخار فى الفترة المقبلة قد يكون عامل منشط للاستثمار فى البورصة.

وأوضح الشواربى أن قطاع العقارات يحتل مرتبة جيدة فى ظل العديد من المشروعات المنتظر الدخول فيها، إضافة إلى ترجيحات خفض الفائدة المُنتظر، وهو ما يعنى فترة انتقال السيولة.

وعلى صعيد الاستثمار بالعملة الخضراء، قال الشواربى إنه يتوقع ثبات سعر الصرف أو ارتفاع طفيف لقيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعنى أنه استثمار قد لا يحقق العائد المطلوب.

ومن جهته، قال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة اﻷصول، إن الـ5 أوعية المتاحة أمام المستثمرين بالسوق المحلية، لكل منها خاصية تميزها عن نظيرتها، وهو ما يجذب لها نوعية معينة من المتعاملين، موضحًا أن المستثمرين نوعان؛ أحدهما لديه قدرة على المخاطرة، والثانى يخشاها أو يتجنبها.

وأشار إلى أن شهادات الادخار تأتى كأفضل الأوعية المتاحة، وذلك بالنسبة للمستثمر الذى يفضل العائد الثابت ويتحاشى درجة المخاطرة، كما تأتى البورصة كمرحلة أولى أيضًا بالنسبة للمستثمر الذى لديه خبرة عالية بتعاملات اﻷسهم، ولديه القدرة على المخاطرة.

وأضاف خليفة أن عددًا كبيرًا من القطاعات المدرجة فى البورصة المصرية لاتزال أسعار أسهمها متدنية للغاية، أبرزها أسهم قطاع اﻷسمنت الذى لم يشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترات الماضية كنظيراتها وشركات الحديد، إضافة إلى بعض اﻷسهم التى لاتزال تحمل قيمة مرتفعة كأسهم البتروكيماويات واﻷسمدة وأسهم العقارات.

ونصح بأنه على أى حال يجب تنويع اﻷوعية الادخارية ما بين العائد الثابت والمتغير وبين حدة المخاطر أيضًا، إضافة إلى العائد المستهدف من الاستثمار ومدته.

وعلى صعيد الاستثمار فى القطاع العقارى، قال إن أسعار مبيعات العقار ارتفعت بشكل واضح خلال السنوات المنقضية خاصة عقب «تعويم الجنيه»، متابعًا «السؤال هنا فهل سيتوقف الصعود أم لا؟ وكيف سيكون وضع الطلب؟، وهو ما يجعله يأتى كمرحلة تالية مقارنة بشهادات الادخار والبورصة.

وأوضح خليفة أن الاستثمار بالقطاع العقارى به مخاطر أيضًا من خلال ارتفاع سعر العقار نفسه؛ بسبب ارتفاع تكاليف اﻹنشاء على شركات المطوريين العقاريين؛ والمتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة مرة ثانية بسبب اعتزام الحكومة رفع الدعم عن الوقود، وما يترتب عليه موجة ثانية من ارتفاع التكاليف.

أما بالنسبة للاستثمار فى الدهب، فقد أشار العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة اﻷصول، أن يُنصح به بالنسبة للمستثمر طويل اﻷجل، إذ إن التوقعات تُشير بثبات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، وبما أنه مرتبط بسعر الدولار فإن العائد من خلاله لا يُعد مجزيًا.

وتابع: «أما فى حالة قدرة المستثمر على الاحتفاظ به لمدة تفوق العامين فمن الممكن أن يحقق عائدًا جيدًا، وهذا يرجع لطبيعة المستثمر ذاته»، إضافة إلى أن الاستثمار فى الذهب يتطلب شخصًا لديه خبرة لمطالعة التقلبات الاقتصادية المستمرة، أما على اﻷجل القصير فإنه لا ينصح بالاستثمار فى الذهب مطلقًا.

يُذكر أن أسعار الذهب حققت ارتفاعات منذ «تعويم الجنيه» وحتى الفترة الراهنة بمتوسط %29 بالنسبة لعيار 21 و24 والجنيه الذهب.

ونصح خليفة بالابتعاد عن الاستثمار فى الدولار، موضحًا أن ذروة الاستثمار به بدأت عقب «التعويم» مباشرة، واستمرت لفترة صغيرة، إلا أنه خلال الفترة الراهنة لا يُنصح مطلقًا بالاستثمار به، خاصة مع بدء تعافى الاقتصاد المصرى، وزيادة العائدات الدولاية سواء عن طريق الصادارت أو السياحة، وتراجع استيراد الغاز الطبيعى فى ظل اكتشاف عدد من الحقول الجديدة.

وفى السياق ذاته، قال عمر الشنيطى، الرئيس التنفيذى لشركة «مالتيبلز» للاستشارات المالية، إنه بالنظر للأوعية الاستثمارية المتاحة فكل وعاء له شعبيته.

وتوقع أن تتربع الشهادات البنكية على عرش اﻷوعية المتاحة من خلال نسبة الإقبال من قبل المتعاملين المحليين بدعم من عائدها الثابت، وانعدام نسبة المخاطرة بها، كما أن وضع الشهادات خلال الفترة الراهنة من خلال قيمة العائدات أفضل مقارنة بالفترات المنقضية؛ نتيجة لانخفاض التضخم، إضافة إلى إمكانية ضخ عائدها الدورى فى وعاء آخر.

وأضاف الشنيطى أن قطاع العقارات يأتى كمرحلة تالية بدعم مجموعة من العوامل، أولها أنه ملاذ آمن، كما أن سعره فى ارتفاع على اﻷجل الطويل، إضافة إلى تقديم المطورين العقاريين تسهيلات عديدة للسداد، مع إمكانية تأجير العقار، واستغلال حصيلته فى سداد الأقساط المستحقة.

ونوه على أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع بعدد من المناطق الجديدة كمنطقة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، اﻷمر الذى يجعل الاستثمار بها على المدى البعيد مجديا للغاية مثل تجربة التجمع الخامس.

وجاء الاستثمار فى البورصة كمرحلة ثالثة من وجهة نظره، موضحًا أنه رغم الارتفاعات التى حققتها خلال العام المنقضى، إلا أنها لم تأخذ حظها كما ينبغى، ورغم ذلك فإنها ليس وعاء محبب للجميع خوفًا من المضاربات أو التعرض للخسارة .

يُذكر أن البورصة ودعت عام 2017 والذى يُعد اﻷول عقب «تعويم الجنيه» بقمم تاريخية، إذ سجل مؤشرها الرئيسى نسبة صعود بلغت %22 ليحتل بذلك المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، كما ارتفع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%78 والمؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ%77.

وقفزت أحجام التداول لتصل إلى 252 مليار جنيه على اﻷسهم، وهو رابع أعلى مستوى تداول يتحقق فى تاريخ البورصة منذ 2009 وبزيادة قدرها %41 مقارنة بعام 2016، كما قفز متوسط التداول اليومى ليصل إلى مليار جنيه أو يزيد مقارنة بـ741 مليون جنيه خلال العام السابق له، وقفز رأس المال السوقى ليكسر حاجز الـ800 مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليار جنيه وهو أعلى مستوى متحقق لرأس المال فى 9 سنوات.

وكان رئيس البورصة المصرية كشف مؤخرًا أن مشتريات اﻷجانب بالبورصة خلال عام منذ «تعويم الجنيه» بلغت 13 مليار جنيه.

وعلى صعيد الذهب، قال إن الذهب حقق ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضى، إذ ارتفعت أرباحه بمعدل الضعف أو يزيد نظرًا لارتباطه بسعر الدولار الذى قفز للضعف عقب التعويم، أما خلال الفترة الراهنة فإن معدل ربحيته ضعفيف مقارنة بما سبق، كما أنه يواجه صعوبة فى التداول وقلة السبايك المتاحة محليًا.

وتابع: أن الاستثمار فى جرامات الذهب العادية من الممكن أن تتعرض للخسارة نتيجة لفقدان قيمة المصنعية عند البيع، مشيرًا إلى احتمالية صعوده نتيجة لصعود الدولار، ولكن على الأجل الطويل.

وفيما يتعلق بالاستثمار فى العملة الخضراء، أشار إلى أنه لا ينصح بالاستثمار فيها خلال الفترة الراهنة نظرًا لتقلبها الشديد، مع احتمالية انخفاض قيمته خلال النصف اﻷول من العام وارتفاعها مرة أخرى ببداية العام المقبل، وهو ما يمكن اعتباره جيدًا بالشراء أوقات انخفاضه والبيع عند الصعود، ولكن القيمة لا تكون مجزية.

من جانبه، أكد إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول» لتداول اﻷوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة، تربع شهادات الـ%20 على رأس الأوعية المتاحة؛ لارتفاع عائدها مقارنة بباقى الأوعية الأخرى، مرجحًا إقدام البنوك على تخفيض عائدها خلال الفترة المقبلة نظرًا لأن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة.

وأضاف أن تخفيض المركزى لمعدل الفائدة سيجبره على خفض فائدة أذون الخزانة، مما قد يقلل من دخول الأموال الساخنة، فى ظل عدم سير عجلة الاستثمارات المباشره كما يجب، موضحًا أننا فى حاجة لطفرة دولارية لاتخاذ تلك الخُطوة.

وأوضح السعيد أن الاستثمار فى البورصة المصرية على الأجل القصير النظرة له غير إيجابية، بسبب توقعاته بتعرضها لموجه تذبذبية قصيرة، منوهًا بأنها تأتى كمرحلة تالية لشهادات الإدخار ولحين انخفاض أسعار الفائدة وتحول جزء من السيولة الخارجة لديها، متابعًا كما أن الاستثمار بالبورصة به درجة عالية من الخطورة ليس بإمكان الجميع تحملها.

ورجح رئيس قسم التحليل الفنى بـ»أصول»، أن تشهد بدايات العام الجارى موجة تصحيحة هابطة على خلفية الصعود القوى للسوق خلال 2017 دون أن يتخلله أى تصحيح، مشيرًا إلى أن التراجع المتوقع سيفقد EGX30 نحو 1000 نقطة على أقل لتقدير ليقترب من مستويات 14200 / 14300 نقطة، ومن ثم يواصل المسار الصاعد طويل الأجل.

وعلى صعيد العقارات، أكد أن الاستثمار العقارى ينتظر طفرة جيدة أيضًا عقب تراجع أسعار الفائدة، موضحًا أن العقارات تتربط بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزى رفع معدل الفائدة بعدد ثلاث مرات متتالية بنسبة إجمالية بلغت %7، وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى شرعت بها الحكومية المصرية منذ نوفمبر لعام 2016.

وفيما يتعلق بوعاء الذهب، لفت إلى أن الذهب يتربط بسعر الدولار، وبما أن التوقعات تُشير إلى استقرار سعر الصرف مقارنة بالعام الماضى، فإن ربحيته ستميل إلى الهدوء، أما على الأجل البعيد فهو ذو قيمة جيدة، محذرا من الاستثمار فى العملة الأجنبية.

وفيما يتعلق بوضع القطاع العقارى، توقع محمد مرعى، المحلل المالى للقطاع بشركة «برايم»، ثبات حجم مبيعات القطاع ككل خلال العام الجارى مقارنة بـ2017 مع وجود احتمالية بسيطة للانخفاض، مرجحًا قيام الشركات برفع أسعار مبيعاتها بنسبة تتراوح ما بين 10 و%15 خلال 2018.

وأضاف أن نسبة رفع الأسعار المبيعات قد تصل إلى %20 حال رفع الدعم عن الوقود بنسبة كبيرة، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة التكاليف بطريقة غير مباشرة، موضحًا أن الزيادة ستتم بشكل تدريجى خلال العام إجمالاً مع طرح كل جزء من المشاريع التى تعمل عليها الشركات.

وتوقع مرعى أن تحقق كبرى الشركات العقارية كشركتى «مجموعة طلعت مصطفى» و»مدينة نصر»، نتائج أعمال قوية بنهاية العام الحالى، موضحًا أن أسهم الشركات فى البورصة المصرية لا تزال بها قيمة كبيرة محددًا القيمة العادلة لسهم الأولى عند 15.42 جنيه مع احتماليه رفعها و16 جنيه للأخيره مع احتمالية الرفع أيضًا.

وعلى صعيد النظرة لقطاع العقارات كوعاء استثمارى خلال الفترة المقبلة، توقع المحلل المالى بـ»برايم»، أن تظل شهادات الـ%20 مسيطرة على الجزء الأكبر من السيولة بالسوق المحلية ولحين انتهائها، مع احتمالية إعلان المركزى عن شهادة جديدة بعائد مجزٍ أيضًا للحفاظ على نسبة السيولة لديهم من قبل المستثمرين.

وتوقع أن يكون للقطاع العقارى نصيب لا يتعدى %5 من قيمة هذه السيولة الواردة من انتهاء المرحلة الأولى للشهادات والمتوقع أن تنتهى خلال مايو المقبل.

وعلى صعيد آخر، لفت إلى أن شهادات الـ%20 حتى وإن تم تخفيض فائدتها مع خفض معدل الفائدة المُنتظر، سيكون العائد من خلالها مجزيًا فى ظل تراجع معدلات التضخم، وذلك لأن العائد الحقيقى بعد خصم معدل التضخم سيكون إيجابيًّا مقارنة بعام 2017، مما قد يؤجل تدفق السيولة من هذه الأوعية الاستثمارية منخفضة المخاطر، خاصة مع احتمالية طرح شهادات جديدة قد يصل العائد عليها إلى %18.