أفضل العروض في تخفيضات سوق كوم في البلاك فرايدي 2020

طرحت المنصة الالكترونية سوق دوت كوم مصر مجموعة من التخفيضات الكبيرة على عدد من المنتجات خاصة الأجهزة الإلكترونية و الملابس و الموبايلات و الأجهزة المنزلية ، وذلك تزامناً مع عروض البلاك فرايدي 2020 والتي أعلنت عنها سوق دوت كوم منذ…

طرحت المنصة الالكترونية سوق دوت كوم مصر مجموعة من التخفيضات الكبيرة على عدد من المنتجات خاصة الأجهزة الإلكترونية و الملابس و الموبايلات و الأجهزة المنزلية ، وذلك تزامناً مع عروض البلاك فرايدي 2020 والتي أعلنت عنها سوق دوت كوم منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وتستمر حتي اخر الشهر ، ويعد عرض بلاك فرايدي هو تقليد تجاري امريكي نتيجة الأزمة الاقتصادية الضخمة التي تعرضت لها متاجر ومصانع جراء حالة الكساد و الركود في المبيعات .

تخفيضات سوق كوم الإلكترونية

يضم قسم الأجهزة الإلكترونية عدد كبير من الماركات العالمية في أجهزة التلفزيون و استقبال القنوات الفضائية و أجهزة العرض و الكاميرات و الصوتيات و أجهزة المراقبة و الألعاب الإلكترونية .

شملت عروض التلفزيونات لعدة ماركات منها تلفزيون توشيبا ال اي دي 32 بوصة بسعر 2.554.90 جنيه بدلا من 2.649 جنيه ، وتلفزيون يونيون إير 32 بوصة ال اي دي بسعر 2.145 جنيه بدلا من 3.300 جنيه ، و تلفزيون چاك سمارت اتش دي ال اي دي 32 بوصة بسعر 2.049 جنيه بدلا من 2.199 جنيه .

عروض الستالايت و أجهزة استقبال القنوات الفضائية، شملت ريسيفر استرا 10000 ميني اتش دي بسعر 269 جنيه بدلا من 274 جنيه ، وريسيفر برو ماكس اتش دي ستالايت بسعر 538 جنيه بدلا من 600 جنيه، وريسيفر ستار سات تي 14 اكستريم ايثرنت مع واي فاي بسعر 1599 جنيه بدلا من 1699 جنيه .

خصومات سوق كوم على الملابس

كما طرحت المنصة الالكترونية سوق دوت كوم خصومات من 44٪ الي 75٪ على ملابس النساء و الرجال ، وذلك لمختلف الانواع والماركات العالمية.

من ملابس النساء ، تيشيرت بولو بكم طويل من كاروت بسعر 100 جنيه بدلا من 180 جنيه بنسبة خصم 44٪ ، وتيشيرت برقبة دائرية ماركة ايروبوستال بسعر 219 جنيه بدلا من 549 جنيه بخصم وصل إلي 60٪ ، و بلوفر صوف برقبة من أندورا بسعر 149 جنيه بدلا من 599 جنيه بنسبة خصم بلغت 75٪ .

بينما وصلت خصومات سوق دوت كوم على ملابس الرجال من 10٪ الي 89٪ ، حيث بلغ سعر بنطلون جينز من اندورا 144 جنيه بدلاً من 1274 جنيه بخصم 89٪ ، و شروال رجالي من لليكسادرو بسعر 115 جنيه بدلاً من 128 جنيه بنسبة خصم 10٪ .

عروض سوق كوم على الموبايلات

شملت عروض منصة سوق دوت كوم على عدد من الخصومات في البلاك فرايدي 2020 ، حيث تراوحت نسب الخصم من 10 الي 13٪ في الموبايل و الايفون.

سامسونج جالكسي M11 بشريحتي اتصال – 32 جيجا، 3 جيجا رام، شبكة الجيل الرابع ، خصم 10٪ بسعر 2149 جنيه بدلا من 2399 جنيه.

ابل ايفون 11 برو ماكس مع فيس تايم بشريحة واحدة وشريحة الكترونية – ذاكرة تخزين 256 جيجا، ذاكرة وصول عشوائية 4 جيجا، شبكة ال تي اي من الجيل الرابع ، خصم 13٪ بسعر 22 الف و 777 جنيه بدلا من 26 الف و 249 جنيه.

تنزيلات الأجهزة المنزلية

تنوعت عروض سوق كوم في البلاك فرايدي 2020 على عدد من الأجهزة المنزلية و التي شملت دفايات و غسالات و ثلاجات و بوتاجازات وتكيفات و مكواة .

و منها دفاية مروحة كهربائية من ميدياتك ، خصم 31٪ بسعر 275 جنيه بدلا من 399 جنيه ، غسالة اتوماتيك تحميل امامي زانوسي ، بسعر 4400 جنيه بدلا من 5555 جنيه ، غسالة وايت بوينت 7 كيلو 1000 لفة بسعر 4400 جنيه بدلا من 5599 جنيه .

كود خصم سوق كوم

توفر منصة سوق دوت كوم الالكترونية كود خصم على المشتريات التي يتم الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني ويتم نسخ الكود الخاص بالخصم ونسخه قبل إتمام عملية الشراء .

كوبون خصم سوق كوم

كوبون خصم سوق كوم، يوفر للمستهلك ، خصم معين عند ادخال كود الخصم في مكان مخصص له أثناء إتمام عملية الشراء .

كما يمكن استخدام كوبون سوق كوم على جميع المنتجات المعروضة في الموقع و منها المنتجات التي تتمتع بالخصم اضافة الي العروض والتخفيضات .

في تلك الحالة سوف يحصل المستهلك على خصم إضافي عن طريق كود خصم سوق كوم بخلاف الخصم الأساسي والتخفيض الذي يقدمه الموقع .