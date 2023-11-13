«أفريكسيم بنك»: 92 بنكا مركزيا وتجاريا انضمت لنظام الدفع والتسوية الأفريقي

كشف البروفيسور بنديكيت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، أن نحو 92 بنكًا مركزيًّا وتجاريًّا انضمت لنظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) منذ إنشائه وتشغيله، الأمر الذي جعل المدفوعات بين البلدان الأفريقية أسرع وأكثر كفاءة، وبالعملات الأفريقية.

وقال، خلال فعاليات اليوم الخامس من معرض iatf الذي ينظمه البنك في القاهرة لمدة 7 ايام، إن “أفريكسيم بنك” دعّم (PAPSS) بصندوق تسوية ومقاصة بقيمة 3 مليارات دولار،

كما بدأ البنك التعاون لضمان العبور التعاوني عملياته في منطقة الكوميسا مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد باعتباره الضامن الإقليمي، مما يدعم حركة البضائع عبر حدود أفريقيا المتعددة البالغ عددها 110 حدود.