أفريكسيم بنك: 5.2 مليار دولار محفظة تمويلات لمصر

سمر السيد ومصطفى طلعتقال بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير(أفريكسيم بنك)، إن محفظة المشروعات الجارية للبنك حالياً بمصر تبلغ نحو 5.2 مليار دولار منها 4.5 مليار تم تمويلها بالفعل. جاء ذلك في تصريحات على هامش فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى المنعقد بالقاهرة.&nbs

سمر السيد ومصطفى طلعت

قال بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير(أفريكسيم بنك)، إن محفظة المشروعات الجارية للبنك حالياً بمصر تبلغ نحو 5.2 مليار دولار منها 4.5 مليار تم تمويلها بالفعل.

جاء ذلك في تصريحات على هامش فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى المنعقد بالقاهرة.

وأضاف “يبلغ إجمالى التمويلات المقدمة لمصر منذ بداية عمله بالسوق المحلية حتى الآن تبلغ نحو 9.6 مليار دولار”.

وتابع :”علاقة البنك مع المصارف المحلية المصريقة قوية”.

وأكد بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، أن مصر تعتبر على الطريق الصحيح للإصلاح وتعتبر سوقا جيدة.

وقال :”بالتالي سنركز استراتيجيتنا الداخلية في دعم خطة الإصلاح وتحقيق التنمية الاقتصادية بخلاف تدعيم مشروعات البنية التحتية والطاقة والمشروعات الاستهلاكية المصنعة والغذائية المصدرة للقارة الإفريقية.