أفريكسيم بنك: 5 مليارات دولار و20 مليون فرصة عمل يمكن توليدها بالصناعات الإبداعية الأفريقية

قالت كانايو اواني، نائب رئيس أفريكسيم بنك إن أفريقيا تمتلئ بالإبداع والقصص غير المحكية من ليالي الصحراء وحتى الساحل.

وأوضحت في كلمتها خلال افتتاح معرض التجارة البينية الأفريقية الذي ينظمه البنك بالقاهرة اليوم ولمدة ٧ أيام أن هناك نحو ٥ مليارات دولار من الممكن أن نستثمرها في الصناعات الإبداعية، ومن الممكن مساهمتها في توفير ٢٠ مليون فرصة عمل في الدول الأفريقية.

وأضافت: قمة الإبداع الأفريقية “كانكس” ستعمل على استكشاف الفرص الجديدة في العلامات التجارية الأفريقية والصناعات الإبداعية حيث يوجد لدينا الكثير من الأرباح التي من الممكن توليدها عبر الإبداع، وأن مستقبل الموسيقى يكمن في أفريقيا، حيث إن الوكالات الإعلانية الكبيرة تجد الكثير من المحتوي بالمجالات الخاصة بالترفيه والإبداع في أفريقيا.

واعترفت في الوقت نفسه بوجود بعض التحديات مثل صعوبة التمويل، ومشاكل الملكية الفكرية وفجوات التواصل الرقمي وكذلك مشاكل البنية التحتية، حيث إن المحترفين يحتاجون دعم يتعلق بالإنتاج والتدريب والإرشاد من أجل المساهمة في توفير فرص عمل داخل أفريقيا وخارجها.

وأكدت على أهمية المنتجات الثقافية الأفريقية مشددة على ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، ومساهمة “كانكس” في الترابط الأفريقي حيث إن كانكس منصة محفزة للصناعات الإبداعية والفنية في أفريقيا، وتمثل منصة لمشاركة الأفكار وفرصة لاستغلال قدرات أفريقيا.

وأضافت أن برنامج كانكس فرصة لتعريف موحد لاقتصاد الإبداع الذي يعتمد علي التكنولوجيا والملكية الفكرية ونستطيع تقديم المواهب الأفريقية للعالم، كما نضع أولوية للمهارات عبر توفير التدريبات للفنانين ونشجع ريادة الأعمال ونستثمر في الإبداع لتوصيل صوتنا ونوفر التمويل والائتمان بكل صوره.