«أفريكسيم بنك»: 43.7 مليار دولار اتفاقيات تمويلية خلال معرض التجارة البينية 2023

قالت كانايو أواني، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، إن حجم العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها في المعرض الأفريقي الثاني للتجارة البينية ” IATF2023″ بلغ نحو 43.7 مليار دولار.

وأضافت خلال مؤتمر افتراضي اليوم للبنك للإعلان عن نتائج معرض التجارة البينية الأفريقية الذي نظمه البنك في مصر في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، أن إجمالي عدد العارضين 1939 عارضا ، فيما بلغ عدد الزائرين 28282 زائرا.

وأضافت أن هذه العقود والاتفاقيات الموقعة تسير حاليًا في مسارها الصحيح للتنفيذ.

وأشارت كانايو إلى أن أفريكسيم بنك وقع اتفاقات مع 4 صناديق تمويلية خلال العام الجاري للمشاركة في معارض البنك التجارية، لافتة إلى أن تلك الشراكة تمثل فرصة لتلك المؤسسات لاستقطاب والحصول على مصادر تمويلية جديدة.

وأوضحت أن المهم في التعاقدات التي يبرمها البنك هي تنفيذها في النهاية، مشيرًة إلى أن قطاعات المستحضرات الدوائية والخدمات والتجارة تعتبر من أبرز القطاعات الرئيسية التي يدعمها ويوفر لها ضمانات مالية.

وأشارت إلى وجود اتفاقية تمويلية وفرها البنك في إطار منطقة الكوميسا بـ 300 مليون دولار ، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الدول التي شاركت في تلك الاتفاقيات واستفادت منها .

وأضافت أن أفريكسيم بنك يستهدف طرح مبادرات مشابهة وتسريع مداخلات العمل وتوفير تمويلات لصالح تلك المشروعات.

وبخصوص الدول التي كانت مرشحة لاستضافة النسخة المقبلة من المعرض، قال إن 3 دول كانت مرشحة ولكن تم اختيار الجزائر ، مشيرة إلى أن ذلك الاختيار تعلق بتوفر البنية التحتية ، والاحتياج لتوفر مساحة واسعة لاستضافته.

جدير بالذكر أن أيمن الزغبي، مدير التجارة والاستثمار وتمويل الشركات لدى البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير «أفريكسيم بنك»، كان قد قال لـ”المال” في تصريحات سابقة أن إجمالي الفرص التمويلية التي تمت مناقشتها مع الكيانات المصرية خلال معرض التجارة البينية الأفريقية «IATF2023» تصل إلى نحو 9 مليارات دولار.

كان قد تم خلال المعرض الإعلان عن توقيع اتفاقيات تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار مع شركات مصرية من بينها السويدي إلكتريك والمقاولون العرب وحسن علام.