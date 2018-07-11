أفريكسيم بنك يوقع مذكرة تفاهم مع WAMI لدعم اقتصاديات قارة إفريقيا

محمد سالموقع البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد "أفريكسيم"، الأربعاء، مذكرة تفاهم مدتها 3 سنوات مع مؤسسة النقد لدول غرب إفريقيا WAMI تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري داخل منطقة غرب أفريقيا ووفق بيان، اتفق الطرفان على دعم التكامل التجارى والتعجيل بالتنمية الاقتصادية لدول الق

محمد سالم



وقع البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد “أفريكسيم”، الأربعاء، مذكرة تفاهم مدتها 3 سنوات مع مؤسسة النقد لدول غرب إفريقيا WAMI تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري داخل منطقة غرب أفريقيا



ووفق بيان، اتفق الطرفان على دعم التكامل التجارى والتعجيل بالتنمية الاقتصادية لدول القارة وتسهيل المدفوعات عبر الحدود من خلال الربط مع انظمة المقاصة العالمية



وسيشكل ذلك المرحلة التجريبية لمنصة الدفع الإفريقية التى يعمل عليها افريكسيم بنك فى الفترة الحالية، وفق المصدر ذاته.

كما تم الاتفاق على تسهيل نقل عملات الدول الأعضاء في WAMZ وتداولها وتسهيل التجارة داخل المنطقة الحرة.



ونص الطرفان على إنشاء مستودع رئيسي للمعلومات عن الكيانات الأفريقية لتعزيز الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا.

