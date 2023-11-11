«أفريكسيم بنك» يوقع اتفاقية تمويلية بقيمة 40 مليون دولار مع بنك الاعتماد فى بوجمبورا

وقع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي “أفريكسيم بنك”، اتفاقية تسهيلات تمويلية مع بنك الاعتماد في بوجمبورا (BCB)، بقيمة 40 مليون دولار، وذلك فى إطار مواصلة جهود الدولة في زيادة أنشطتها التجارية، فضلا عن السماح للبنوك المحلية مثل البنك المركزي التجاري بتوسيع علاقاتها المصرفية، بالإضافة إلى دعم المستوردين والمصدرين البورونديين للوصول إلى أسواق جديدة.

وتم التوقيع بين رينيه أوامبينج، الرئيس العالمي لعلاقات العملاء من أفريكسيم بنك، وروجر غي غيزلان نتونغي، العضو المنتدب ووزير المالية لبوروندي.

واتفق الطرفان على إتمام الصفقة التالية والتي سيتم توقيعها أيضًا لتيسير التجارة بقيمة 40 مليون دولار لصالح بنك الائتمان في بوجمبورا (BCB)، والذي سيتم استخدامه لدعم الاستيراد الاستراتيجي لبوروندي، من خلال تمكين البنك المركزي البرازيلي من إصدار أدوات تجارية أكدها بنك ذو تصنيف استثماري مثل Afreximbank”.