«أفريكسيم بنك» يوقع اتفاقا مع CABS لتسهيل تمويلات تجارية في زيمبابوي بقيمة 40 مليون دولار 

وقّع كل من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك” Afreximbank وبنك جمعية البناء في أفريقيا الوسطى (CABS)، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة زيمبابوي، اليوم الجمعة، مذكرة تعاون لتسهيل تمويلات تجارية بنحو 40 مليون دولار لمدة 3 سنوات؛ بهدف دعم القطاعات الإنتاجية في زيمبابوي.

تم توقيع الاتفاق على هامش فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية الذي ينظمه أفريكسيم بنك في مصر لمدة 7 أيام بالقاهرة.

ووقّع الاتفاق كل من دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والخدمات المصرفية (FABS) في “أفريكسم بنك” Afreximbank، وميهلولي مبوفو المدير العام لبنك CABS،

حيث من المنتظر أن يمثل هذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ من زيادة القدرة في قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع في زيمبابوي.

ومن المرتقب أن تؤثر الصفقة على حوالي 573 مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدار ثلاث سنوات، حيث تشكل النساء والشباب 75% من هذه الشركات.