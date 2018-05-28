أفريكسيم بنك يناقش تحديات التجارة المصرية الإفريقية الخميس

سيد بدر:ينظم البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد "إفريكسيم بنك" مؤتمرا لعرض تطورات معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF2018) ومناقشة تحديات التجارة المصرية الإفريقية، الخميس الموافق 31 مايو 2018 بمركز مؤتمرات المنارة الدولى. ويتضمن اللقاء عقد مؤتمر صحفى وجلسة نقاشية تحت عنوان"نحو استراتيجية ل

سيد بدر:

ينظم البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد “إفريكسيم بنك” مؤتمرا لعرض تطورات معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF2018) ومناقشة تحديات التجارة المصرية الإفريقية، الخميس الموافق 31 مايو 2018 بمركز مؤتمرات المنارة الدولى.

ويتضمن اللقاء عقد مؤتمر صحفى وجلسة نقاشية تحت عنوان”نحو استراتيجية لتعميق التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا”.

ويتحدث في هذه الجلسة وليوسجن اوبسنجو رئيس المجلس الاستشارى لمعرض التجارة البينية الإفريقية، والدكتور بانديكيت اوراما رئيس البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد ووزير التجارة والصناعه المصرى المهندس، طارق قابيل، إلى جانب متحدثين عن القطاع الخاص.

ويستعرض المؤتمر أهم تطورات عقد معرض التجارة البينية الإفريقية المقرر أن تستضيفه مصر فى الفترة من 11-17 ديسمبر 2018 بالتعاون مع الإتحاد الإفريقى وهيئة تنمية الصادرات ممثلة عن وزارة التجارة والصناعه المصرية.

ويبحث المؤتمر تحديات التجارة البينية الإفريقية ويناقش كيفية سد الفجوة المعلوماتية حول البيانات الخاصة بالتجارة البينية ومعلومات الشركات والمؤسسات العاملة فى هذا المجال وكذلك البيانات الخاصة بالأسواق والسلع.

كما يتناول المؤتمر تحديات منطقة التجارة الحرة الإفريقية وعمليات تمويل وتسهيل خطوط التجارة البينية الافريقية وتحديات نظم المدفوعات والتسويات والمشاكل التى تواجها واقتراح الحلول الممكنه لمعالجتها.

ومتحدثا عن معرض التجارة البينية الإفريقية ،قال الدكتور بانديكت أوراما ، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (افريكسيمبنك): إن “معرض التجارة البينية الإفريقية الذى سيعقد بالقاهرة فى 11 ديسمبر المقبل يعتبر أكبر معرض تجاري في القارة وأول حدث بهذا الحجم يتم تنظيمه منذ عقود”.

وأضاف “يعمل هذا المعرض على سد الفجوة الهائلة في المعلومات التجارية كما يستهدف الربط بين اللاعبين الرئيسيين في الفضاء التجاري للقارة ويحدد فرص الاستثمار فى السوق .”

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من كبار المسؤوليين بعدد من الدول الإفريقية وممثلين عن الشركات التجارية ورجال الأعمال بمصر والعديد من دول القارة .