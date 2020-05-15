“أفريكسيم بنك” يقترب من الحصول على قرض مشترك بقيمة مليار دولار

وتم بدء المفاوضات في 9 أبريل الماضي بقيمة 600 مليون دولار إلا أن الاكتتاب في القرض تجاوز القيمة المطلوبة حتى وصل إلى 1.1 مليار دولار

تجاوز البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ” أفريكسيم بنك” حالة عدم اليقين الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ليستطيع جمع قرض مشترك ثنائي العملة بقيمة 907.5 مليون دولار، بواقع 485 مليون دولار و390.4 مليون يورو .

وقال البنك في بيان إن القرض سيستخدم في الأنشطة العامة للبنك وتعزيز السيولة لديه لتوفير التسهيلات اللازمة للتخفيف من حدة تداعيات جائحة كورونا على التجارة الأفريقية .

وأضاف أنه من ضمن استخدامات القرض توفير التسهيلات لبرنامج مرفق التخفيف من آثار التجارة الوبائية (PATIMFA) والذي حدد له البنك 3 مليارات دولار، لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع الآثار الاقتصادية والصحية لوباء كورونا COVID-19.

ووفقًا للبنك فإن 12 بنكًا شاركت في القرض وهم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال لميتد وMUFG وستاندارد تشارترد وABC بنك، HSBC Bank plc، وState Bank of India، والبنك التجاري والصناعي الصيني فرع لندن، وMizuho Bank Ltd.

كما شارك بنك RMB، وSumitomo Mitsui Banking ، وCommerzbank Aktiengesellschaft، وبنك أبوظبي الأول .

وتم بدء المفاوضات في 9 أبريل الماضي بقيمة 600 مليون دولار إلا أن الاكتتاب في القرض تجاوز القيمة المطلوبة حتى وصل إلى 1.1 مليار دولار .

وقال بندكت أوراما رئيس “أفريكسيم بنك” إنه غم التقلبات والغموض الناجم عن جائحة كورونا إلا أن المستثمرين كانواعلى ثقة بالبنك الأفريقي .

وأضاف أن قيمة الصفقة والفترة القصيرة التي تم خلالها جمع التمويل يعكسان الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك، موضحًا أن البنك يعتزم الحصول على قروض مشتركة إضافية في الوقت المناسب.