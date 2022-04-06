«أفريكسيم بنك» يطلق برنامجا لتمويل التجارة بقيمة 4 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي “أفريكسيم بنك” على إطلاق برنامج تمويل التجارة (UKAFPA) لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ، وهو برنامج للتسهيلات الائتمانية طوره البنك لإدارة آثار الأزمة على الاقتصادات والشركات الأفريقية، وتبلغ قيمته 4 مليارات دولار.

وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك؛ كان للأزمة الروسية الأوكرانية التي تصاعدت في 24 فبراير الماضي تأثير كبير على الاقتصاد العالمي ، مشيرًا إلى أنه نظرًا لأهمية كل من روسيا وأوكرانيا كمصادر للنفط الخام والغاز والمواد الخام والحبوب فإن لاندلاع الصراع تداعيات أوسع على نطاق عالمي بما في ذلك التأثير السلبي على الاقتصادات الأفريقية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب والأسمدة والحبوب.

وتتمثل أبرز أهداف برنامج UKAFPA في تمويل تعديل تكاليف إعادة طلب الاستيراد لمساعدة البلدان على تلبية الزيادات الفورية في أسعار الواردات.

وكذلك تمويل إعادة شراء النفط والمعادن لإعادة تمويل القروض ذات الضمانات الزائدة في سياق الأسعار المرتفعة الحالية لهما ، وتحرير المزيد من التدفقات النقدية الحرة لاستخدامها في تلبية الاحتياجات العاجلة الأخرى كواردات المواد الغذائية والأسمدة وخدمة ارتفاع تكلفة الديون.

ويستهدف البرنامج أيضًا استقرار عائدات تصدير السلع لمساعدة الدول والشركات على هيكلة وإبرام عقود المشتقات بأسعار السلع المرتفعة اليوم وتحقيق الاستقرار في أرباح الصادرات المستقبلية.

فضلا عن مواجهة العجز في عائدات السياحة؛ إذ سيتم توسيع التمويل ليشمل البنوك المركزية وذلك للاقتصادات المعتمدة على السياحة لتغطية النقص في عائدات النقد الأجنبي الناجم عن انخفاض عدد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا.

ويستهدف أيضاً هذا البرنامج تسريع عائدات الصادرات الوطنية لاستخدامها لتسريع إنجاز المشاريع الموجهة نحو التصدير المؤثرة من خلال تسريع الوصول إلى العملات الأجنبية لاستخدامها في استيراد المعدات والتكنولوجيا والخبرة المهمة ، لإكمال المشاريع.