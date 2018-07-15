أفريكسيم بنك يشارك فى دراسة صندوق الاستثمارات المصرى السودانى الإثيوبى

محمد سالم:يشارك البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) فى إعداد الدراسات الخاصة بتأسيس صندوق الاستثمارات المشتركة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والذى عقدت وفود رفيعة من الدول الثلاث اجتماعات بشأنه فى البنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى.وقال عمرو كمال، نائب رئيس البنك الأفريقى، فى ت

محمد سالم:

يشارك البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) فى إعداد الدراسات الخاصة بتأسيس صندوق الاستثمارات المشتركة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والذى عقدت وفود رفيعة من الدول الثلاث اجتماعات بشأنه فى البنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى.

وقال عمرو كمال، نائب رئيس البنك الأفريقى، فى تصريحات لـ «المال»، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك التى اختتمت أعمالها أمس بالعاصمة النيجيرية، أبوجا – إن مصرفه قدم أكثر من تصور لهيكل الصندوق وتوجهاته وآليات العمل الخاصة به وحوكمته وحجم رأس المال، لافتا إلى أن المشاركة فى الدراسات جاءت بناء على دعوة من جهات حكومية لم يكشف عنها.

يذكر أن البنك المركزى أشار فى بيان الأسبوع الماضى، إلى أن الصندوق يأتى فى إطار اتفاق قادة الدول الثلاث مطلع 2018، مؤكدا التوافق على تحديد نقاط اتصال من كل دولة لتكثيف التشاور بينها خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لعقد الجولة الثانية من الاجتماعات على هامش اجتماع جمعية محافظى البنوك المركزية الأفريقية يومى 8 و 9 أغسطس المقبل، لنقل رئاستها إلى طارق عامر، محافظ المركزى المصرى.

وأشار «كمال» إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجارى بين الدول الثلاث، مؤكدا استعداد مصرفه لتقديم كل الاستشارات والدعم اللازم فى هذا الإطار.

وأعلن موافقة مصرفه على تمويلات لصالح الشركات والبنوك المصرية خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو 1.7 مليار دولار، بواقع مليار دولار للبنوك و 700 مليون للشركات، متوقعا الموافقة على شريحة إضافية بقيمة 500 مليون دولار خلال النصف الثانى.

وكشف عن منح قرض بقيمة 300 مليون دولار لصالح أحد المستثمرين المصريين – فضل الاحتفاظ بهويته – للعمل فى قطاعات التصنيع الغذائى و الإنشاءات وبنوك الاستثمار.

وأكد الانتهاء من جمع %50 من زيادة رأس المال المقررة لمصرفه بنحو مليار دولار، مشيرا إلى أن الخطة المعلنة هى تمويل الزيادة بالكامل على مدار 5 سنوات، بينما من المتوقع تنفيذها قبل ذلك بكثير.

وقال إن البنك يسعى حاليا إلى تدشين منصة إلكترونية متخصصة فى تسوية المدفوعات بين دول أفريقيا، لتسهيل عمليات التبادل التجارى وخفض تكلفتها وتقليص عمليات تحويل الأموال ورفع الضغط عن احتياطيات العملة الأجنبية للبلاد.

وأوضح أن المنصة تتضمن آلية لعمل مقاصة لتلك المدفوعات، وستسمح لـ «أفريكسيم بنك» بتقديم سيولة أسرع لتغطية اعتمادات تمويل التجارة للعملاء عبر مختلف دول القارة، متوقعا إطلاقها قبل نهاية العام الجارى، بين تجمع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) لامتلاكها نظام مدفوعات جيدا، على أن يتم تعميمها على مستوى أفريقيا بعد ذلك.